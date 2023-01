El abogado Ángel Granizo, salió al cruce de las acusaciones realizadas por el

exabogado de Edgar Bacchiani, Lucas Retamozo, quien señaló ante el juez

federal Miguel Ángel Contreras en la ampliación indagatoria del pasado miércoles,

que fue extorsionado por el fiscal federal Santos Reynoso por medio del letrado.

“Todo lo que dijo es falso, ensucia a mi persona, profesional del derecho y al fiscal

como funcionario federal y al sistema de administración de justicia porque lo está

haciendo es acusar falsamente a la institución judicial. Por esos motivos voy a

iniciar una querella criminal en contra de él (Retamozo)”, sentenció el abogado

consultado por este diario sobre las acusaciones del ahora imputado.

Cabe recordar, que la dura acusación contra el fiscal federal y letrado del fuero

local, fue expresada por el defensor Jorge Sánchez del Bianco, defensor de

Retamozo. Según el exdefensor del trader, el fiscal Santos Reynoso lo habría

extorsionado para que no vaya preso, pero, al no acceder, todo lo que le predijo el

representante del ministerio público se está cumpliendo.

En relación a lo expresado por Retamozo, Granizo señaló: “La reacción, mejor

dicho, la mentira la hace por un lado porque no está obligado a decir la verdad,

está imputado y por otro lado porque tomó conciencia de su gravedad procesal”.

Retamozo está imputado por defraudación, insolvencia fraudulenta, lavado de

activos, intermediación financiera sin autorización y asociación ilícita. En caso de

que se determine la responsabilidad del exdefensor del trader god, si se aplica la

pena determinada para los delitos que se le endilga, Retamozo cumpliría una pena

de prisión efectiva.

Granizo, quien negó rotundamente los dichos de Retamozo, señaló que

llamativamente la acusación viene en la indagatoria posterior a la que él, en

representación de su defendida Aldana Donato, solicitó el traslado al Penal de

Miraflores, al tiempo que pidió “una serie de medidas sobre él, como ser manejo

de cuentas, bienes, apunto que lo investiguen en profundidad”.

Indagatoria

En la indagatoria realizada en la jornada del miércoles, Retamozo se despegó de

casi todas las acciones que le fueron consultadas en relación con Adhemar Capital

y Edgar Bacchiani, señalando que era su abogado y lo asesoraba en cuestiones

relacionadas al personal de las sucursales de las financieras. Ante reiteradas

consultas dijo que debían ser el contador Segovia, Blas o Sarroca quienes

respondan ya que eran ellos quienes, dentro de la estructura de la empresa, eran

quienes estaban al tanto de las transacciones que se realizaban.

Asimismo, negó haber sido él quien armó las sociedad y contratos. En su

declaración, el letrado negó haber direccionado o influenciado la manifestación

que realizaban los ahorristas reclamando la devolución del dinero que habían

depositado en la cuestionada financiera.

Consultado, dijo desconocer el lugar en el que diariamente guardaban la

recaudación de Adhemar Capital y negó también tener conocimiento si se

trasladaba dinero hacia las provincias de Córdoba o Tucumán.