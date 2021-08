Todo lo que sabe al momento de “Matrix: Resurrections”

A medida que se acerca la fecha de lanzamiento de la cuarta entrega de la saga de Matrix, llamada “Matrix: Resurrections” (o eso esperamos), se empiezan a conocer detalles de la trama de este esperado film de ciencia ficción gracias al lanzamiento de nuevas imágenes en la CinemaCon.

Hasta esta semana, se conocía muy poco acerca de la producción, el elenco y la historia de esta secuela. Sin embargo, Warner Bros. eligió la CinemaCon para revelar su primer adelanto.

La película anterior de la saga, “The Matrix: Revolutions”, terminó con un final abierto y con los fans esperando más. Ahora, tras 18 años, vuelve la historia de Neo con nuevos personajes y una historia completamente diferente.

Además de Keanu Reeves y Kate Moss, el elenco que regresa de la secuela incluye a Jada Pinkett Smith como Niobe, Lambert Wilson como El Merovingio y Daniel Bernhardt como el Agente Johnson. Las nuevas incorporaciones para “Matrix: Resurrections” son Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Ellen Hoffman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Reimelt, Christina Ricci y Brian J. Smith.

Si bien los clips que se vieron durante la CinemaCon no se subieron a YouTube, sí nos llega la descripción del teaser y algunos detalles sobre la trama. Al parecer, la directora y guionista Lana Wachowski tiene, una vez más, mucho que decir sobre el mundo en el que vivimos, especialmente sobre nuestro uso de teléfonos celulares.

El portal The Hollywood Reporter, que tuvo acceso al exclusivo evento, describió el clip de The Matrix Resurrections escena por escena, revelando lo que le sucede a Neo (Keanu Reeves), a Trinity (Carrie Anne Moss) y qué personajes van a estar interpretando Neil Patrick Harris y Yahya Abdul-Mateen II.

Esta es la descripción que comparte el sitio: “El tráiler comenzó con Thomas Anderson (Reeves) en terapia y le dijo a su terapeuta (Neil Patrick Harris): ‘Tuve sueños que no eran solo sueños. ¿Estoy loco?’ Siente que algo no va del todo bien en el mundo, pero no recuerda lo que es The Matrix. Más tarde, se encuentra con una mujer (Moss) en una cafetería. Se dan la mano y parece haber algo entre ellos, pero ninguno se acuerda del otro. Mientras tanto, Thomas pasa sus días tomando pastillas azules recetadas y preguntándose por qué todos en su mundo están pegados a sus teléfonos, mirando a su alrededor y dándose cuenta de que él es el único en un ascensor abarrotado que no mira un dispositivo”.

Y continúa: “Finalmente, Thomas se encuentra con un hombre (Yahya Abdul-Mateen II) que recuerda a Morpheus, el luchador por la libertad interpretado por Laurence Fishburne en la trilogía original. Este hombre misterioso le entrega a Anderson una pastilla roja, y pronto vemos imágenes de él con poderes, viendo The Matrix por la falsa realidad que es. El clip siguió algunas escenas similares a la versión original, incluido Neo (Reeves) luchando contra una figura similar a Morpheus en un dojo, y una imagen de Anderson en una incubadora. También hay una toma de Neo mirándose en un espejo y viendo una versión más vieja de sí mismo. Neo también parece tener algunos poderes nuevos de la última vez, y el tráiler incluye una toma de él controlando un misil a través de la telequinesis para evitar que lo golpee”.

“Matrix” se estrenó en 1999 y marcó un antes y un después en el cine de acción y ciencia ficción. Su combinación de acción y filosofía la convirtió en un clásico instantáneo y generó dos secuelas, las cuales se estrenaron en 2003. Las tres películas en total recaudaron más de $ 1.6 mil millones en todo el mundo. El anuncio de la nueva entrega generó muchísima expectativa y conmoción, dado que la última entrega parecía cerrar la historia.

“Matrix: Resurrections se estrena en cines y en HBO Max el 22 de diciembre.

The post Todo lo que sabe al momento de “Matrix: Resurrections” first appeared on Metro 95.1.