Todo lo que se sabe sobre un posible spin-off de Outlander

Los fans de la serie de Starz que han leído los libros en los que está basada la saga, saben muy bien que esta puede expandirse mucho más allá de las historias que hasta ahora la serie nos contó. Una de ellas, es la del fundamental Lord John Grey.

Se trata de uno de los personajes más interesantes de “Outlander” y la idea de un spin-off comenzó el año pasado tras las declaraciones de Ronald D. Moore, creador del programa, quien sostuvo que estaba en conversaciones con Starz para producirlo. El CEO de Starz, Jeffrey Hirsch también declaró en varias oportunidades que está analizando seriamente este proyecto.

Material no faltaría, ya que Diana Gabaldon no sólo le dedica muchísimas páginas en las novelas de “Outlander”, sino que además escribió algunas basadas en este personaje: “Lord John y un asunto privado”, “The Custom of The Army”, “Lord John y la hermandad de la espada”, entre otras.

“Creemos que hay muchas oportunidades en el universo de Outlander para tener extensiones de historia, escisiones o secuelas. Seguimos analizando eso con nuestros socios de Sony”, confirmó Hirsch este año.

En cuanto a su intérprete australiano, David Berry, destacó: “Mientras el material que haya hecho Diana Gabaldon de Lord Grey esté ahí y los espectadores quieran verlo, estoy más que interesado en hacerlo”.

Hasta tanto lo sepamos, esperaremos la sexta temporada de “Outlander”, que se lanzará a comienzos de 2022.

