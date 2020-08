Todos con Miel Gibson: la empresa familiar que espera que el actor demuestre su corazón valiente

Twitter se está hermanando con Yohanna Agurto, una profesora chilena que se tuvo que reinventar con una empresa de miel por la crítica situación económica que se vive en su país y en el mundo.

Después de quedarse sin trabajo, la docente creó un negocio de venta de miel con un nombre muy creativo. El juego de palabras con el nombre de Mel Gibson y su película Braveheart le dio un gran logo: “Miel Gibson, solo para corazones valientes”.

Sin embargo, con la fama del producto llegaron también los avisos de demanda por parte de los abogados del artista por el uso no autorizado de su imagen. Y ella decidió hacerle un pedido de corazón….

“Querido #MelGibson, ¿nos dejarías usar tu imagen de William Wallace y el parecido de tu nombre en nuestra miel (Mel y ‘Miel’) por favor? Mis hijos y yo estaríamos infinitamente agradecidos. Nuestra miel es solo para corazones valientes”, compartió.

Por ahora acumula 3 mil retuits y más de 12 mil likes, pero el actor de Hollywood no apareció. Por otra parte, su abogado, Leigh Brecheen, dijo a Reuters que la intención de la carta que se envió no es frenar su emprendimiento, sino evitar el uso de la imagen de Gibson.

Hasta ahí había esperanzas de que esta petición llegue a Mel, pero tenemos una actualización: según BBC Mundo, María José Arancibia, abogada de Yohanna, dijo: “Está solucionado: eliminar cualquier imagen que tenga relación con Mel Gibson y el personaje de William Wallace. Lo que hicimos fue retirar la etiqueta. Se está estudiando un nuevo diseño, sin ninguna alusión a su imagen”.

Dear #MelGibson , would you let us use your image of William Wallace and the resemblance of your name and our honey (Mel and "Miel or honey in Spanish") please? Mis kids and me we would be infinitely grateful.

Our honey is only for brave hearts

— Miel Gibson (@Miel_Gibson_) August 14, 2020