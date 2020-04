Tom Hanks envió una máquina de escribir a niño víctima de bullying

Tom Hanks fue una de las primeras celebridades que contrajo el coronavirus. El actor de 63 años se infectó en marzo pasado junto a su esposa Rita Wilson, por lo que debieron ser hospitalizados en Queensland, Australia, antes de regresar a Estados Unidos.

En ese contexto, el protagonista de “Forrest Gump” recibió una carta de un niño australiano de ocho años, al que sus compañeros en la escuela le hacían bullying por llamarse Corona, igual que el virus.

En la carta, el niño le pregunta si ya se encuentra recuperado de la enfermedad y aprovecha de contarle que sus compañeros se burlan de él por su nombre.

“Me encanta mi nombre, pero en la escuela los niños me llaman el coronavirus. Me entristece y me enfurece que me llamen así”, le confiesa Corona De Vries.

Hanks quiso ayudar al niño y le respondió su carta con un curioso regalo. “Tu carta nos ha hecho sentir a mi esposa y a mí maravillosamente”, le dice la estrella de Hollywood asegurándole que “tienes en mí a un amigo”.

El actor le envió de regalo la máquina de escribir que llevó a su viaje a Australia, que curiosamente es de marca “Corona”, el mismo nombre del niño.

“Espera que está máquina te guste”, le escribió en su carta. “Pregunta a una persona mayor cómo funciona y utilízala para escribirme de vuelta”, le dijo el actor.

Foto: Shutterstock