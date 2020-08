Toots and The Maytals reversionó un clásico de Bob Marley, junto a su hijo Ziggy y Ringo Starr

Toots and The Maytals reversionó un clásico de Bob Marley, junto a...

Toots and the Maytals lanzó una versión del clásico de Bob Marley “Three Little Birds”, junto a Ziggy Marley y la percusión de Ringo Starr, como parte del álbum que estará disponible a partir del 28 de agosto.

El tema, presentado en plena pandemia, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y no tardó en convertirse en un éxito, con cientos de reproducciones en solo cuestión de horas.

Se trata de la tercera canción que se da a conocer de “Got To Be Tough”, el primer disco de estudio de la figura jamaiquina en diez años, que se lanzará el próximo 28 de agosto y combinará blues, soul, R&B, funk, jazz, reggae y griots africanos.



Frederick “Toots” Hibbert lidera la banda The Maytals desde fines de los 60, y la única vez que se presentó en Argentina fue en 2016, en el marco del Festival BUE, que se realizó en el predio de Tecnópolis.

