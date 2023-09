El Frente de Trabajadores Estatales Unidos de Catamarca, mediante una conferencia de prensa, convocó a una marcha en reclamo a los últimos acuerdos salariales suscriptos entre el Gobierno provincial y algunos gremios. En efecto, la movilización se realizará este jueves 14 de septiembre, desde las 17,30 hs. en la plaza 25 de mayo, convocándose a todos los empleados públicos provinciales, docentes y jubilados provinciales para sumarse al reclamo.

En este marco, el CPN Mauricio Hezze, Secretario general de APOC (Asociación de Personal de Organismos de Control) Seccional Catamarca, criticó duramente la última recomposición salarial acordada la semana pasada, calificándola como la “más perniciosa” de todas que se llevaron a cabo este año. “Del 28% de la recomposición salarial acordada en julio pasado, en este último acuerdo se redujo a solo 18%. O sea que nos quitaron el 10% del incremento acordado oportunamente. De esta forma, cuando termine septiembre, el gobierno habrá incrementado solo el 48% en total durante 2023, mientras que la inflación superará el 80%”, sostuvo el gremialista.

Hezze, también fustigó con dureza la política del ejecutivo provincial de recomponer el salario mediante los bonos, señalando que hay una tendencia a “informalizar” el salario. “Estos bonos no computan en nada, ni para la antigüedad, ni para el aguinaldo, ni beneficia a ningún jubilado. Se trata de un paliativo, que mediante su uso hace que el salario se vaya empobreciendo”, agregó el gremialista.

Por su parte, el CPN Pablo Marzese (Área Central del Ministerio de Salud) destacó que tal situación está enmarcada en “un plan sistemático del Gobierno Provincial para reducir el salario real, que tiene como brazos ejecutores a la actual Ministra de Hacienda Alejandra Nazareno y la Ministra de Trabajo, Planificación y RRHH Verónica Soria. Hoy, si medimos el salario real que tenemos los trabajadores públicos, en base a nuestro poder adquisitivo, cobramos solo el 70% de lo que ganábamos en enero”.

Por su parte Paula Vega, también del área central del Ministerio de Salud, se dirigió a los trabajadores estatales para que puedan dimensionar como los afecta esta situación. “Yo le pregunto al trabajador: ¿que prefiere? ¿$ 30.000 o $40.000 (para poner un ejemplo), en tu recibo de sueldo o $ 40.000 por única vez, y después no sabes que puede pasar?. Lo que corresponde es que los gremios consulten con las bases. Yo no decidí aceptar ese bono. Los empleados públicos tienen que saber que les están vendiendo espejitos de colores”, remarcó Vega.

Por su parte, la Lic. Verónica Ribotta, representante de la Federación Argentina de Trabajadores de la Vivienda (Seccional Catamarca), señaló que “es inconcebible que nosotros no podamos participar de las negociaciones salariales, sin convocarnos al diálogo para expresar lo que pensamos. Evidentemente las ministras Nazareno y Soria no están capacitadas para esta función. Ellas deberían ser el principal frente de diálogo con los trabajadores, y no están cumpliendo con sus funciones. El jueves debemos ir todos a la marcha a decir “se acabó”.

Por último. Mauricio Hezze criticó al Gobierno provincial por tomar al Frente de Trabajadores Estatales Unidos como “enemigos políticos”. “Somos trabajadores que estamos en un gremio, que manifestamos este reclamo porque vemos que los gremios que se sientan a negociar los salarios no están capacitados para hacerlo y no lo están haciendo bien. Son acuerdos que no resisten el más mínimo análisis. En síntesis, nos están entregando atados”, remarcó el gremialista.

Es importante destacar que de la conferencia de prensa también participaron Claudia Martínez (Ministerio de Salud) y Juan Acosta (ARCA).

