Después de varios días de reclamo por una equiparación salarial en base a un

adicional que perciben distintas reparticiones, las y los trabajadores de

Reconocimiento Médico iniciaron ayer un paro total por tiempo indeterminado,

medida que afecta directamente a las licencias médicas de docentes y no

docentes. Franco Cárdenes, profesional en el área, precisó en diálogo con El

Esquiú Play que la medida de fuerza está “motivada en el reclamo de equiparación

salarial con un adicional de auditoría que lo perciben otras reparticiones y nosotros

hasta el momento no tenemos respuesta a la solicitud”. “Hace 15 meses venimos

haciendo el reclamo”, recordó el trabajador.

En esta línea, señaló que hubo medidas de fuerza hace dos semanas con quite de

colaboración. “Ahí tuvimos un acercamiento con el Ministerio de Trabajo y nos

dijeron que íbamos a tener una respuesta, pero ya pasó el tiempo que nos habían

mencionado”, dijo.

Además, explicó que la medida de fuerza “afecta la auditoría para el otorgamiento

de las licencias a los empleados, ya sea docentes y no docentes”. “Resentimos la

atención a la autorización de esas licencias”, acotó, para aclarar que esto implicará

estirar el tiempo de resolución a los pedidos de licencia médica.

Por su parte, Inés Vilbao, quien también trabaja en la repartición, señaló que el 95

por ciento de las y los profesionales de Reconocimiento se adhirieron al paro.

“Esta medida fue incrementándose con el tiempo, primero iniciamos con algunas

horas y desde el día de hoy -por ayer- es paro total por tiempo indeterminado”,

remarcó la trabajadora.