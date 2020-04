Tras décadas de especulaciones, Pelé por fin reveló de qué club es hincha

Para muchos Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos y aunque pudo jugar en cualquier gigante de Europa, el tres veces ganador de la Copa del Mundo jugó prácticamente toda su vida en el Santos de Brasil.

Por ello es que muchos han pensado que el ex delantero es hincha del equipo paulista. Sin embargo, por décadas “O Rei” ha jugado la misterio y no ha querido revelar cuál es el equipo de sus amores. Eso hasta ahora, ya que en una reciente entrevista por fin terminó con décadas de especulaciones.

“La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians. Todos de Corinthians o de Club Atlético Bauru, o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana. Y yo no sé por qué salí de Vasco da Gama, me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco”, dijo al canal de YouTube Pilhado.

Aunque en Brasil solo vistió la camiseta del Santos, Pelé recordó la vez que pudo vestir a del club de sus amores. “Tuve la oportunidad de usar la camiseta de Vasco en Maracaná, en una especie de partido amistoso, una combinación de Santos y Vasco”, dijo.

El partido al que hace referencia “O Rei” es el que se realizó el 19 de noviembre de 1969, donde ante más de 65 mil personas marcó su gol número 1.000, precisamente al equipo del que era hincha.

“Pero si tuviera que elegir un equipo para competir en campeonatos oficiales sería Vasco, sí. Excepto Santos, por supuesto”, agregó el ex futbolista.

