Everything But The Girl tuvo su mayor éxito en las listas de éxitos en 1995 con la remezcla de Todd Terry de “Missing”, que alcanzó el número 3 en la lista de singles del Reino Unido.

En 1992, Thorn y Watt decidieron tomarse un descanso después de que a Watt le diagnosticaran una rara enfermedad autoinmune llamada síndrome de Churg-Strauss.

Just thought you’d like to know that we have made a new Everything But The Girl album. It’ll be out next spring. Love, Ben and Tracey @ben_watt@tracey_thorn

— EverythingButTheGirl (@ebtg) November 2, 2022