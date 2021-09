Ya empezó al cuenta regresiva para el esperado documental de Netflix sobre el ícono del automovilismo. Y es que el 15 de septiembre será el lanzamiento mundial de “Schumacher”, un documental sobre la vida del ex piloto que repasará sus mejores y sus peores momentos e intentará descifrar qué es lo que el Kaiser tiene de especial.

El mismo contará con entrevistas exclusivas a su mujer, sus hijos, sus compañeros de equipo y sus rivales deportivos.

En ese contexto, Corinna, su esposa, habló por primera vez en ocho años sobre el estado de salud de su esposo. Recordemos que en diciembre de 2013 Schumacher sufrió un accidente esquiando en los Alpes, que le provocó daños cerebrales casi irreversibles.

En una entrevista con el medio francés Télé Loisirs, Corinna recordó aquel fatídico accidente: “El no quería ir a la nieve sino a Dubai. Michael me dijo que la nieve no era ideal, que podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo”.

“Lo extraño todos los días” se lamentó, y agregó: “Nunca culpé a Dios por lo que sucedió. El accidente fue realmente mala suerte, toda la mala suerte que cualquiera podría tener en su vida. Pero Michael está aquí, diferente, pero aquí. Todavía me muestra lo fuerte que es todos los días”.

En cuanto a la vida diaria de la familia, comentó: “Seguimos adelante con nuestras vidas: lo privado es privado, como siempre decía él. Para mí es muy importante que pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible. Michael siempre nos protegió, ahora nosotros protegemos a Michael”.

Y así fue: todo lo referido a la salud de Michael se mantiene bajo siete llaves. Sin embargo, el documental buscará echar luz sobre aquellas facetas del corredor de F1 menos conocidas.

¡Compartimos su tráiler acá!

The post Tras ocho años, Corinna Schumacher rompió el silencio first appeared on Metro 95.1.