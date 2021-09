Tras viralizarse en TikTok, Taylor Swift estrena su versión de “Wildest Dreams”

A veces, el éxito es sólo una cuestión de timing. Consciente de esto, Taylor Swift acaba de dar una muestra de esta virtud.

Al ver que se estaba haciendo viral el fenómeno “slow zoom” con su canción “Wildest dreams” decidió tomar acción. Y es que si hay algo que no le gustó de este hecho, es que quienes poseen sus derechos pudieran enriquecerse a su costa y la de todos sus seguidores que lo convirtieron en un fenómeno viral en horas.

Es por eso que se apuró y lanzó a nivel mundial SU versión, es decir, aquella que regrabó y que se trata del primer adelanto de su próximo disco de estudio. “Wildest dreams (Taylor’s version)” estará incluida en su disco 1989 (Taylor’s version) que aún no tiene fecha estimada de lanzamiento.

“Hola! Vi que convirtieron Wildest Dreams en tendencia en TikTok, pensé que deberían tener mi versión”, escribió Taylor en su cuenta de Twitter con un link a la canción.

Mientras que en Tiktok, les dijo a sus fans: “Si quieren usar mi versión de Wildest dreams para la tendencia slow zoom, aquí está. Alguien dijo que la cámara lenta zoom te hace sentir como un personaje principal y yo digo: háganlo con mi versión, por favor”.

Someone said slow zoom makes you look like the main character I said make it Taylor’s Version pls ##wildestdreamstaylorsversion ##swifttok ##slowzoom

Habiendo estrenado ya “Wildest Dreams”, una de las canciones preferidas de “1989”, parece que estamos cada vez más cerca de escuchar la nueva versión del álbum con el que Taylor Swift recuperará los derechos de hits como “Bad blood”, “Shake it off” o “This love”.

Hi! Saw you guys got Wildest Dreams trending on tiktok, thought you should have my version https://t.co/dZSBbSCcxV pic.twitter.com/MecFvUPNJb

— Taylor Swift (@taylorswift13) September 17, 2021