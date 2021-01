Tras viralizarse un hecho de violencia de género, el acusado fue detenido

El hombre que fue acusado por su expareja por un hecho de violencia a través de la red social de Facebook, desde ayer a la mañana detenido en la Comisaría Departamental de Recreo, La Paz. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, en las próximas horas, la fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial Jorgelina Sobh hoy lo

indagaría por los delitos de “lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja” y “lesiones leves”. El acusado cuenta con el asesoramiento de la Defensoría Oficial en feria.

“Me amenaza y constantemente. Me golpeó en varias ocasiones y denuncié varias veces. Ayer –por el lunes- me golpeó a mí y también a mí hermana con su niña en brazos. Mi pedido es que me ayuden porque temo por mi vida y por la vida de mis hijos”, había expresado.

La denunciante había indicado que en dos oportunidades había denunciado a su expareja, a mediados de 2019 y a finales del año pasado. Sobre estas denuncias, fuentes consultadas por este diario indicaron que tales fueron debidamente tramitadas. La denunciada efectuada en 2019, por “lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja” fue elevada a juicio. Sin embargo, en agosto del año pasado, la defensa del acusado se opuso y aún no se resolvió este planteo.

Además, se advirtió que hubo otras actuaciones, pero tales no constituyen un delito penal. No obstante, tales se remitieron al Juzgado de Familia, a fin de que se tomen las medidas pertinentes. También se enviaron oficios al Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Al respecto, tales ingresaron recientemente a la Secretaría

de Familia del Ministerio de Desarrollo Social y Deportes de la Provincia.

Asistencia

Tras el posteo y la viralización, hubo una respuesta. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, personal policial fue hasta su casa y la acercó a la Fiscalía de Recreo. “La primera denuncia la hice a finales de 2019. Lo denuncié en la comisaría. La segunda denuncia fue a mediados del año pasado, por amenazas. En Fiscalía hice una ampliación de todas las denuncias”, había contado.

Desde la Secretaría de Familia, a cargo de María Carrizo, ya se tomaron las primeras medidas. A la vez, se concretaron las primeras intervenciones. De este modo, la denunciante y sus hijos ya se encuentran contenidos, a través de los dispositivos correspondientes.