Trasladan pacientes con coronavirus desde Belén hacia el Malbrán

La preocupación en el departamento Belén no cesa ante los casos de coronavirus y por estas horas aguardan conocer más resultados de hisopados a los casos estrechos. Desde el Ministerio de Salud se informó que trasladaron a dos personas infectadas al Hospital Carlos Malbrán, ya que requerían internación. Mientras los demás se encuentran con buena evolución, desde el COE informaron que no hay circulación comunitaria en el

departamento.

La secretaria de Asistencia en Salud Pública, Manuela Ávila, dio a conocer ayer que la mayoría de los infectados están cursando la enfermedad con escasos síntomas, pero que parte del grupo son personas con comorbilidad, es decir que tienen patologías de base, y dos de ellos ya fueron traslados al Malbran.

“Tenemos pacientes leves y pacientes agudos, ellos están siendo controlados por personal del hospital de Belén, se les entregó kit, ya que evolucionan bien y están en sus domicilios. También, los médicos se comunican por teléfono para ver su evolución”, explicó.

Agregó que superan 400 los aislados y que siguen esperando resultados de hisopados.

“Estamos preparados para atender los pacientes leves y moderados, si un paciente leve que tiene patología de base como diabetes y que está descompensado y puede empeorar no vamos a correr el riesgo y lo derivamos al Malbran. En el caso de Belén tienen médicos terapistas, terapia intensiva, pero no será receptor de casos COVID19 sino receptor de otras enfermedades, de otros pacientes. Sucede lo mismo en Santa María, Tinogasta. Es decir el sistema está preparado, pero en casos de necesidad por coronavirus se deriva Malbran que está preparado para contener casos COVID-19”, explicó la profesional.

Recreo

En cuanto al primer caso de coronavirus detectado en la Ciudad de Recreo, Avila dijo que aún analizan los contactos estrechos del primer caso positivo detectado el lunes y que superan las 100 personas aisladas, por ende estudian cuál es el nexo epidemiológico de esta persona que llegó al sistema de salud público con afección respiratoria.

Privados

En cuanto a las declaraciones de FECLISA de no poder asistir a personas con coronavirus, la médica dijo que no está contemplado en el plan operativo de COVID-19 en la provincia de que las clínicas y sanatorios recepten casos, de hecho se diagramó que receptarán otras patologías en el peor de los escenarios, ya que se utilizará el Hospital San Juan Bautista, si es necesario.

La preocupación en el departamento Belén no cesa ante los casos de coronavirus y por estas horas aguardan conocer más resultados de hisopados a los casos estrechos. Desde el Ministerio de Salud se informó que trasladaron a dos personas infectadas al Hospital Carlos Malbrán, ya que requerían internación. Mientras los demás se encuentran con buena evolución, desde el COE informaron que no hay circulación comunitaria en el departamento.

“ Si es necesario, en caso de desborde avanzaremos por el Hospital San Juan Bautista no por las clínicas, y el sector privado se encargaría de otras patologías. Se acordó eso, pero vamos a reunirnos nuevamente para recordarles a todos cómo está diagramado el plan operativo”, manifestó.