Traspaso de los IES: “Marca una arbitrariedad, una falta de consenso y una situación totalmente inconsulta”

Diferentes actores que pertenecen al ámbito de los Institutos de Estudios Superior

(IES) siguen expresándose sobre lo que podría ser el traspaso de este nivel

educativo al ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, dejando de pertenecer al

ministerio de Educación.

Ahora, el profesor del ISAC Enrique Ruaro, que integra el grupo de docentes

autoconvocados, se refirió a este tema diciendo que el proyecto va en contra de leyes

provinciales y nacionales, las cuáles dicen que la órbita del nivel superior es

Educación. Además, dijo que en el decreto se establece que todos los IES pasan al

ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, pero que “en ningún momento se

nombran las carreras que en su mayoría tienen los IES, que son de formación

docente y de perfil socio-humanístico”.

“El inicio de este decreto marca una arbitrariedad, una falta de consenso y una

situación totalmente inconsulta, porque semejante movimiento implica una reforma en

la educación, eso está clarísimo”, expresó; además de que esto “condiciona” la

situación de los IES.

En otro tramo, Ruaro señaló que no se expresa en el traspaso qué va a pasar con las

carreras existentes que no se tienen en cuenta. “Cuando uno no tiene en cuenta algo

en una política educativa, quiere decir que eso no se va a continuar”, remarcó.

Asimismo, sobre lo que les genera a quienes concurren al ISAC, Ruaro habló de

“incertidumbre”, dado que puede haber suposiciones sobre la realidad de los hechos

y “parece que estas carreras no van a ser tenidas en cuenta”.

En cuanto a los trascendidos de que no van a despedir profesores, el docente expresó: “Ellos no pueden despedir a nadie, pero sí pueden cerrar carreras, (…) y te quedás sin la posibilidad de trabajar, en el caso del docente, y en el caso del estudiante, de quien quiere formarse, sin la posibilidad de estudiar esa carrera.

”No se pueden sacar las carreras de formación del ámbito de educación, hay una

impericia de quienes hicieron esto”, dijo el docente en La Brújula. “Estamos pidiendo

la anulación de este decreto y sentarnos a discutir el perfil y la dirección de la

educación en Catamarca”, cerró.