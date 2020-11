Tremendo revés para el oficialismo en el tratamiento del juicio político

Más allá del extenso debate que ameritaba la situación -que ayer consumió alrededor

de seis horas en Diputados-, el resultado del juicio político contra los magistrados

José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva iniciado por el abogado Eduardo Andrada

siempre estuvo supeditado a la cantidad de votos que acompañen. En la última

sesión de la cámara baja esta variable determinante no se vio modificada y el

resultado fue un revés para el oficialismo y la primera victoria del año para la

oposición, puesto que el juicio político finalmente terminó en el archivo.

En la sesión de ayer, lo primero que resolvieron los diputados fue la recusación de

Cáceres al oficialista Augusto Barros para el tratamiento de juicio político por falta de

integridad y supuesta enemistad. Si bien este primer escollo para el oficialismo se

resolvió rápidamente con un rechazo, fue llamativa la votación. Es que el radicalismo

y el NEO se abstuvieron de votar mientras que el PRO y los unipersonales Consenso

Federal y Frente Amplio Catamarqueño acompañaron el rechazo.

Zanjado este punto, se encaró el tratamiento puntal al juicio político, trámite que inició

en agosto del 2018 y que a esta altura contaba con tres despachos de comisión: uno

de la mayoría (oficialismo) promoviendo la continuidad del mismo y dos de la minoría

(por aquel entonces, cuando el radicalismo estaba fragmentado) rechazándolo.

Ahora bien, el cuestionamiento a los cortesanos partió bajo el concepto de que

ambos quebrantan el artículo 168 de la Constitución provincial, disposición que

impide a los jubilados ejercer cargos en la administración provincial salvo actividades

artísticas o técnicas. A ellos se suma el quebranto al artículo 195 de la Carta Magna

local, el cual indica que los miembros del máximo tribunal son inamovibles hasta

cumplir los 65 años de edad.

Debate

La presidenta de la cámara, Cecilia Guerrero, ofició de miembro informante y tomó

esos conceptos como punto de partida. “Quedó probado y acreditado la condición de

jubilados”, señaló la diputada para recordar que “en el caso de Cáceres, una vez

obtenido el beneficio previsional el Ejecutivo lo vuelve a proponer como ministro de la

Corte y asume en condición de jubilado”.

Además, la legisladora rescató que al momento del despacho Cáceres tenía 76 años

y a la fecha ya cuenta con 78 años, cuando el “límite de la constitución es de 65

años”. En el caso de Leiva tenía 75 años cuando se emitió despacho y en la

actualidad su edad es de 77, por lo tanto “también excedió el límite previsto”.

En tanto, remarcó que el concepto de “administración provincial resulta abarcativo a

los tres poderes del Estado con asignación de competencias”. “Ambos estarían

violando la prescripción del artículo 168, norma que no fue objeto de tacha de

inconstitucionalidad y por lo tanto tiene plena vigencia”, subrayó.

Así, se refirió a la conculcación del artículo 165 para remarcar que la inamovilidad “no

es garantía de perpetuidad, de ejercicio vitalicio de los cargos judiciales”. “El

cumplimiento de los 65 años y haber excedido los límites establecidos hace cesar la

garantía de inamovilidad”, acotó.

Guerrero rescató que Enrique Lilljedhal inició una causa pidiendo la

inconstitucionalidad del artículo 195 de la Carta Magna, del cual luego se valieron

Cáceres y Leiva y que luego el Procurador de la Corte participó en el fallo dictado

sobre los cortesanos cuestionados “careciendo de imparcialidad”. “No se puede

sentenciar para después beneficiarse personalmente, para hacer favores a amigos,

colegas. Estos fallos son el emergente de un gravísimo estado de descomposición

que afecta a sectores del poder judicial”, cuestionó Guerrero.

Luego, Víctor Luna observó que el despacho de la mayoría no hacía mención al

escrito en defensa propia presentada por Cáceres. A la vez, planteó “no podemos

obviar que la prohibición del artículo 168 de la Constitución, claramente solo alcanza

al poder Administrador (el Ejecutivo) por estar incluido en la tercera sección”.

El opositor señaló que la Justicia ya había declarado inconstitucional uno de los

artículos y que cuenta con sentencia firme “porque no fueron apelados”. “Todos los

casos que se declaró la institucionalizad del artículo 195 son firmes y con autoridad

de cosa juzgada”, expresó.

Chicanas

Luego, ya con más tono político, el opositor Francisco Monti señaló que los

magistrados fueron sometidos a un proceso de desgaste que “se enmarcan en un

proceso de cooptación del justicialismo a la Justicia durante el gobierno de Lucía

Corpacci y el actual de Raúl Jalil”. “Las dos sentencias en causas que derivaron en

cosa juzgada fueron consentidas por Fiscalía de Estado durante el gobierno de

Lucía Corpacci”, sostuvo.

En igual línea a Luna se expresó Marita Colombo. La diputada opositora esgrimió que

al oficialismo “no le interesó incumplir el proceso y garantizar el derecho de defensa”,

aludiendo al escrito de Cáceres. “No podemos silenciar esta situación, un proceso

arbitrario con abuso de autoridad, ustedes violentaron las leyes para beneficio político

de un sector para cooptar la justicia. Esto es escandaloso, lo único que quieren

algunos es quedarse con todo”, dijo.

Luego Barros resaltó que “no es la función de esta cámara juzgar” para indicar que

“probablemente no alcancemos los 27 votos para que se pueda sustanciar el juicio de

manera tal que la acusación quedará en la nebulosa”.

Daniel Lavatelli continuó el debate disparando fuertes críticas hacia la oposición: “Es

una hipocresía si se cree en sus argumentos, lo defienden porque le deben favores

Cáceres y a Leiva; lo único que le importa a la oposición son los privilegios de estos

jueces”. Incluso deslizó que “Castillo nos permitió a nosotros la eliminación del

Consejo de la Magistratura y ampliar la Corte, no tiene sentido que lo oculten”.

Sobre esto respondió José “Chichi” Sosa. Para el caso, ironizó que “el actual

Gobernador tiene una predilección de viajar a Ipizca antes que de escuchar a la

exgobernadora; quizás son celos”.

Género

Cerca del final volvió a tomar la palabra Luna. Con cierta crítica señaló que se

declamó la necesidad de reformar al poder judicial y “lo único que vi es cuatro nuevos

miembros de la Corte, tres ya mencionados en este debate (Vilma Molina, Miguel

Figueroa Vicario y Hernán Martel) y le agrego una más, la esposa del intendente de

Fray Mamerto Esquiú que es del Partido Justicialista”.

Esta alusión llevó a la Presidenta del cuerpo a espetarlo por falta de perspectiva de

género. “No es ninguna falta de respeto no recordar el nombre”, aclaró Luna y acotó

en tono sarcástico: “Usaron a alguien que tuvo el valor de provocar la denuncia, por

supuesto ese valor tiene un costo que es en un cargo índice 1,40, luego un cargo en

el Municipio y un cargo de monotributista”.

El cierre del debate lo dio el oficialista Marcelo Murúa, quien rescató tres puntos. El

primero que se designó “un juez a quien se le aceptó la renuncia 28 días antes, lo

que no es un paso grande para la institucionalidad de la provincia, el segundo punto

pareciera demostrar que en el frente que gobernaba no había algún doctrinario y por

otro lado demuestra que Cáceres es de voluntad frágil porque no se acogió a un

régimen jubilatorio normal, sino que hizo solicitud de retirarse y cambio de voluntad a

los días”.

Así las cosas, apuntó como crítica que “el poder judicial incumple con la ley del fuero

de violencia familiar y de género que alegan falta de presupuesto pero que la Corte

jamás lo incluyó en las partidas presupuestarias desde que se sancionó la ley”.