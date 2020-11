Tres niños hospitalizados tras protagonizar un accidente de tránsito

Tres niños, que iban como acompañantes en dos motos, sufrieron politraumatismos cuando los conductores de los rodados chocaron entre sí, en la zona Norte de la ciudad, debieron ser trasladados al Hospital de Niños.

Fuentes policiales informaron que sucedió el domingo a las 18 sobre la avenida Virgen del Valle, entre Los Algarrobos y Los Álamos cuando Eliana Elizabeth Soria (35), quien circulaba en una Gilera Smash 110 cc., dominio A-001-LSW, en compañía de un niño de 7 y una niña de 8 años colisionó con otra Gilera VC 200 cc., dominio A-036- ZUH, que era conducida por Juan Esteban Giménez (34), en compañía de un niño de 10 años.

Por la violencia del impacto, los menores de edad debieron ser asistidos por médicos del SAME, quienes poco después los trasladaron al Hospital de Niños y quedaron en observación. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Octava y sumariantes del precinto Judicial N° 8.

En la zona Sur, otro motociclista sufrió lesiones al chocar contra un automóvil. Sucedió ayer a las 4:25 en la rotonda que une la ruta nacional 38 y las avenidas Circunvalación Néstor Kirchner e Hipólito Irigoyen.

En el lugar, Rafael Gregorio Díaz (33), quien circulaba en un automóvil Renault 19., dominio DFM-037, colisionó con una motocicleta Honda CG Titán roja 150 cc., dominio 413-LDB, que iba al mando de Walter Gabriel Farías (30). A raíz del siniestro el conductor del rodado menor sufrió importantes lesiones que fueron asistidas en el lugar por

médicos del SAME, mientras efectivos de la Comisaría Décima organizaban el tránsito vehicular y sumariantes de la Unidad Judicial N° 2 quedaban a cargo de las actuaciones de rigor.

En otro accidente vial, esta vez en el departamento Andalgalá, un motociclista fue embestido por un automovilista que luego se dio a a fuga.

Ocurrió el domingo a las 20.45, sobre la ruta provincial 47, a la altura del kilómetro 3, en el distrito Chaquiago cuando Miguel Ángel Moreno (42), quien circulaba en una motocicleta Imsa 110 cc., fue impactado por una camioneta, cuyo conductor se fugó.

Como producto del siniestro, el hombre resultó lesionado y debió ser asistido por médicos del Hospital Zonal José Chaín Herrera, quienes tras evaluar la gravedad de las lesiones lo derivaron al Hospital San Juan Bautista de la

Capital.

Se dio intervención al Comisaría Departamental Andalgalá para labrar las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de Soledad Rodríguez. En el departamento Fray Mamerto Esquiú, el domingo a las 18:30 una ciclista terminó con politraumatismos al caer sobre el asfalto.

Fuentes policiales informaron que el accidente tuvo lugar en la avenida Martín Miguel de Güemes -frente a la Casa de la Cultura de la localidad de San Antonio cuando Carolina Leguizamón (31), al mando de una bicicleta Topmega, realizó una mala maniobra que le hizo perder el equilibrio y terminó malherida.

La joven debió ser asistida por médicos del Hospital San José de Piedra Blanca, por lo que en el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría de San Antonio, conjuntamente con personal de Guardia Urbana de ese departamento, mientras que sumariantes de la Unidad Judicial N° 11 realzaban las actuaciones de costumbre.

En otro derrape, en el departamento Valle Viejo, un hombre sufrió lesiones y posteriormente el rodado fue secuestrado. Sucedió el domingo a las 20:40 en la esquina de Luis de Medina y Félix Avellaneda, de la localidad de San Isidro cuando Diego Gustavo Paucará (40), que conducía una motocicleta Honda Wave 110 cc., realizó una

mala maniobra y cayó sobre el asfalto.

Se pudo conocer que al solicitarle la documentación del rodado, el personal policial interviniente se dio con que carecía de la misma, y procedieron al secuestro hasta determinar su legítima propiedad y procedencia.

En Valle Chico, una motociclista sufrió lesiones al derrapar y caer sobre el adoquinado.

Ocurrió ayer a las 6:30 en la avenida 1, a la altura del primer puente de ingreso al complejo cuando Natalia Soledad Silva (39), quien circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc., dominio 512-ELD, negro, perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica.

Por la violencia del impacto sufrió lesiones que demandaron la asistencia de los médicos del SAME, por lo que en el lugar intervino personal de la Comisaría N°11 y sumariantes de la Unidad Judicial N° 9, para labrar las actuaciones

de rigor.