“Estamos conmocionados y llenos de abrumadora tristeza por el prematuro fallecimiento de nuestro querido amigo, miembro de la familia y compañero de banda Andy ‘Fletch’ Fletcher“, expresó Depeche Mode ayer (26 de mayo) en un comunicado.

“Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena risa o una pinta fría. Nuestros corazones están con su familia, y os pedimos que los tengáis en vuestros pensamientos y respetéis su intimidad en estos momentos difíciles.”

Fletcher fue miembro del querido grupo de synth-pop durante más de cuatro décadas, desde el lanzamiento de su álbum de debut “Speak & Spell” en 1981. El álbum incluía éxitos en las listas de éxitos, como “Dreaming Of Me”, “New Life” y “Just Can’t Get Enough”. La banda tuvo su primer éxito internacional en 1984 con “People Are People”.

En 2020, Fletcher fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto con sus compañeros de banda de toda la vida, Dave Gahan y Martin Gore y los antiguos miembros Vince Clarke y Alan Wilder.

Muchos artistas están compartiendo homenajes al fallecido teclista en sus redes, como Roger O’Donnell de The Cure : “Esto está resultando ser un día muy malo para el Rock and Roll…. noticias muy muy tristes“.

This is turning out to be a very bad day for Rock and Roll…. very very sad news

Sister Bliss de Faithless. “Una triste noticia para los poderosos Depeche Mode”, “RIP Andy Fletcher guerrero del teclado, se ha ido demasiado pronto”.

Gosh sad news for the mighty @depechemode RIP Andy Fletcher Keyboard warrior gone way too soon. #DepecheMode

Los Pet Shop Boys también se expresaron: “Estamos tristes y conmocionados por la muerte de Andy Fletcher de Depeche Mode. Fletch era una persona cálida, simpática y divertida que amaba la música electrónica y también podía dar consejos sensatos sobre el negocio de la música.”

We’re saddened and shocked that Andy Fletcher of Depeche Mode has died. Fletch was a warm, friendly and funny person who loved electronic music and could also give sensible advice about the music business. pic.twitter.com/tOMQaeaFoc

Por su parte el duo Erasure se expresó con un emoji de un corazón roto.

Gary Numan: “Tuvimos un show increíble esta noche en Amsterdam. Muchas gracias a todos los que vinieron a vernos. Pero, conmocionado y triste al escuchar lo de Fletch cuando podemos bajar del escenario. Mucho amor para la familia DM.”

We had an amazing show tonight in Amsterdam. Huge thanks to all of you that came out to see us. But, shocked and saddened to hear about Fletch when we can off stage. Lots of love to the DM family

O.M.D. (Orchestral Manoeuvres in the Dark): “Esta noche celebramos el agotamiento de las entradas en el Greek Theatre de Los Ángeles, pero estará marcada por una gran tristeza al despedirnos todos de Andy Fletcher de Depeche Mode. Una hermosa persona en una banda increíble. Enviamos todo nuestro amor a su familia.”

Tonight we are celebrating selling out The Greek Theatre in LA but it will be touched by a great sadness as all of us say farewell to Andy Fletcher from Depeche Mode. A beautiful person in an amazing band. We send alll our love to his family.

— Orchestral Manoeuvres in the Dark (@OfficialOMD) May 26, 2022