Tyler, The Creator evalúa cambiar su nombre artístico

El músico adoptó su personaje artístico Tyler, the Creator a partir de una página de la plataforma My Space que creó cuando tenía 13 años para sus ilustraciones y su música. Sin embargo, recientemente se publicaron videos con su nombre real en los créditos y, en una entrevista con Fast Company, confirmó que está pensando en un cambio de nombre.

“Empecé a utilizarlo más y gente de Kentucky me decía: ‘¡Buenos ritmos, hermano! Así que mantuve el nombre de Tyler, the Creator y, ya sabes, tengo 17 años en el instituto, en Los Ángeles, el nombre se está difundiendo, y lo mantuve como mi nombre artístico“, explicó. “Es una tontería, pero se me quedó grabado, así que funciona”.

Revelando que ahora que es un artista más maduro está planeando dejarlo, Tyler añadió: “Pero mi nombre completo, Tyler Okonma, en mayúsculas queda muy bien. Así que puede ser que vean más de eso, no sé, me estoy haciendo mayor y creo que cuando la gente se hace mayor empieza a darse cuenta de las cosas, empiezas a cambiar”.

El mes pasado, en un post en el que recordaba al fallecido diseñador Virgil Abloh, Tyler reveló que la leyenda de la moda le había inspirado a utilizar “más mi apellido africano”. Abloh actuó como una especie de mentor del rapero y le ayudó a poner en marcha su línea de ropa Golf le Fleur*.

