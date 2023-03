UNA INTEGRANTE DE LA JUNTA ELECTORAL DESMINTIÓ LO EXPRESADO

Las diputadas Herrera y Carrizo, candidatas de Renovación y Cambio Radical, expresaron su malestar con la Junta y dijeron que tiene conductas antidemocráticas.

Las dirigentes radicales Natalia Herrera y Silvana Carrizo, candidatas de la lista “Renovación y Cambio Radical”, manifestaron su descontento con la Junta Electoral de la UCR a cuatro días para dirimir la conducción del partido a través de las urnas. Herrera, publicó en su cuenta de Facebook un comunicado titulado “Junta viciada” donde indica, entre otros factores, que la misma “impone el punto de vista de una mayoría circunstancial y maneja las decisiones que se suponen democráticas del partido puertas adentro, ejerciendo prácticas que siempre le reclamamos al oficialismo gobernante”.

“El autoritarismo al que tanto hemos combatido y que tanto ha dañado todo tipo de institucionalidad está impregnando nuevamente el proceso electoral interno. ¿Les parece la forma de lograr consensos? No, claro que no, porque eso es una voluntad viciada de una cultura partidaria que no tolera el disenso”, pronunció.

Por su parte, Carrizo, candidata a la vicepresidencia del Comité Capital, tuiteó: “No entregaron aún los padrones para los fiscales, ni modelos de actas de escrutinio, no enviaron modelos de las boletas al interior de la Provincia, el 90% de ptes. de mesas son de ellos.

Las mesas de votación están donde quieren y les conviene. Paladines de la democracia”.

En ese hilo, la vocal de la Junta, Hemilse Niz, le respondió: “La JE envió al Comité Provincia en tiempo y forma solicitando lo necesario. Lamentablemente no obtuvimos respuestas concretas. Sin embargo, estamos trabajando para dar respuestas a la inacción de las autoridades del partido. Es por eso que ayer se tuvo la intención de imprimir todo, pero el dueño de la librería no podía”.

