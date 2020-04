Un actor de Star Wars falleció de coronavirus

Andrew Jack, un profesor de dialecto y actor que apareció en dos de las últimas películas de Star Wars, murió tras complicarse su cuadro de COVID-19.

El hombre de 76 años fue diagnosticado con el virus y recibía cuidados en un hospital de las afueras de Londres. Su representante Jim McCullogh confirmó su muerte a TMZ.

La contribución más representativa de Jack fue como profesor de dialectos, ya que habla en distintos chinos y japoneses. Muchas veces lo contrataron para películas de ciencia ficción. Trabajó con Karen Gillian en Guardiantes de la Galaxia, Chris Hemsworth y Tess Thompson en Thor: Ragnarok. A su vez, contribuyó en Avengers: Infinity War y Endgame.

Jack también apareció en pantalla en varias de las películas para las que trabajó. En The Force Awakens y The Last Jedi interpretó al Major Ematt y también dobló la voz de Molosh, un alien en el spin off Solo: A Star Wars Story.