Un actor de “The Boys” publicó una nueva imagen desde el rodaje

A través de su cuenta de Twitter, Anthony Starr, el actor que interpreta a Homelander en la serie The Boys mostró lo que se está viviendo en las grabaciones de lo que será la tercera temporada.

“Cinco y media de la mañana y disparamos”, escribió el actor en la foto que publicó desde el rodaje en donde se pueden ver sus icónicas botas rojas. La imagen podría anticipar que el personaje se prepara para una batalla.

Si bien todavía no se conoce la trama de los nuevos episodios, ya se sabe que habrá nuevos personajes. Uno de ellos será Soldier Boy interpretado por Jensen Ackles de Sobrenatural.

Five thirty am and we shootin pic.twitter.com/k0Uziv4gRI

— Antony Starr (@antonystarr) February 27, 2021