Un chico fue golpeado por una manada de 15 personas

Un chico fue golpeado por quince hombres, que lo dejaron completamente inconsciente, en una fiesta de Don Torcuato. La víctima expresó que hubo ensañamiento, ya que él es rugbier.

Debido a la gran repercusión que tuvo el caso del crimen de Fernando Báez Sosa, perpetuado por una manada de chicos que practican rugby, se habló mucho de quienes practican ese deporte.

Por eso, dice el chico golpeado por una patota, que sus agresores tuvieron un ensañamiento con él, tras percibir que es rugbier.

Don Torcuato: 15 hombres golpearon a un rugbier

Otra golpiza en manada sucedió en la provincia de Buenos Aires, en Don Torcuato. Milo fue la víctima, quien fue atacado por 15 personas. Él estaba solo.

“Estábamos bailando con mi amiga, y de repente tres chicos que estaban atrás de ella la manosearon. Me cansé de que pase esto en las fiestas, me incitaron a pelear y reaccioné”, dijo.

En ese momento, fueron echados del local bailable. Fue en aquel instante, que quedó solo y sin sus amigos. Se cruzó con el grupo y lo atacó.

“Me vieron ahí solo y aprovecharon; me quise defender y correr, pero me agarraron de la mochila y me tiraron al piso. No me acuerdo nada más”, sostuvo.

Milo explica que sus agresores se dieron cuenta de que es rugbier por tener tatuado una pelota de rugby en el cuello. “Me desperté en una ambulancia y, después, en el hospital”.

Un auto que pasó por el lugar lo vio inconsciente y llamó a la policía. Afortunadamente, se encuentra estable, aunque internado.

