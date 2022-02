El diputado oficialista Guillermo Ramón Marenco salió al cruce vía Facebook de

las declaraciones de la diputada del Pro, Natalia Saseta. La misma había

remarcado que el oficialismo debería abandonar los «caprichos» del gobernador Raúl

Jalil en pos de trabajar por los catamarqueños.

«Los únicos proyectos que se tratan son enviados por el Ejecutivo Provincial y que,

amén de su carencia técnica legislativa, suelen ser proyectos intrascendentes que no

le solucionan ningún problema real a la gente», señaló Saseta.

A través de redes sociales, Marenco publicó: «Estimada Diputada Saseta, ustedes se

pasan sesiones tras sesiones hablando de Macri. Por eso me pregunto están más

preocupados en la interna de su partido a nivel nacional o será que les gusta

mentirse creérselo y también se aplauden?? (sic). Les molesta que el Gobernador

Trabaje todos los días, les molesta que el Gobernador realice obras, les molesta que

el Gobernador en forma permanente este en el Interior( algo que ustedes no

conocen), en definitiva todo les molesta por que en 4 años no supieron hacer nada

por los catamarqueños y por todos los argentinos, ah perdón, supieron

ENDEUDARNOS sin importarles nada de nada. Atte. Un caprichoso».

El Esquiú