Un escritor reclama haber sido el creador del término “metaverso” que usará Facebook

“Ya que parece haber una creciente confusión sobre esto: no tengo nada que ver con nada de lo que Facebook está haciendo con el ‘metaverso’, aparte del hecho obvio de que están usando un término que acuñé en ‘Snow Crash’”, escribió el novelista estadounidense Neal Stephenson en su cuenta de Twitter.

Tras los cambios anunciados para Facebook por Mark Zuckerberg, el que molestó al autor de ciencia ficción es que la compañía decida cambiar su nombre de “Facebook” a “Meta”.

Creador del término “metaverso”, Stephenson aseguró que no está relacionado con el reciente cambio en la empresa y agregó que ha habido “cero comunicación” entre Facebook y él, y nego que existiera “una relación comercial”.

El concepto fue usado por primera en su novela de ciencia ficción “Snow Crash” (1992) y es muy parecido a lo que ahora Facebook-Meta postula como “la próxima gran frontera”. Se trata de espacios virtuales en donde las personas participarán de un modo tan natural que parecerá un ámbito del mundo real.

Un ejemplo de esto son los recitales que se organizaron dentro de Fortnite: los usuarios, en vez de sólo estar frente a una pantalla, participan en el encuentro con su propio avatar.

Una vez más, la realidad se inspira en la ciencia ficción.

Since there seems to be growing confusion on this: I have nothing to do with anything that FB is up to involving the Metaverse, other than the obvious fact that they’re using a term I coined in Snow Crash. There has been zero communication between me and FB & no biz relationship.

— Neal Stephenson (@nealstephenson) October 29, 2021