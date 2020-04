Un gesto solidario: un sex shop donó a hospitales sus disfraces de médicos y enfermeras

¡A que no te lo esperabas! Un sex shop del Reino Unido, dedicado especialmente a vender productos para saciar fetiches médicos y hacer juegos de rol, donó todos sus disfraces de profesionales de la salud a un hospital, para aquellos que combaten la pandemia del coronavirus.

En su cuenta de Twitter, el local contó la noticia, y aunque “no suele hacer política”, aprovechó para criticar al gobierno local por no haber tomado las medidas necesarias para frenar la crisis sanitaria y por haber recurrido a ellos para conseguir los suplementos para atender a los enfermos.

Today we donated our entire stock of disposable scrubs to an NHS hospital. It was just a few sets, because we don’t carry large stocks, but they were desperate, so we sent them free of charge.

We don’t usually do politics on Twitter, but here’s a short thread. [1/5] pic.twitter.com/Z4ygmGr99M

— MedFetUK (@MedFet_UK) March 27, 2020