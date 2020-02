Un hombre falleció ahogado en la isla larga

Un hombre de 57 años perdió la vida ayer a la tarde, luego de lanzarse al Río del

Valle, presuntamente a buscar una ojota que las aguas habían llevado a la mujer que

se encontraba en su compañía. Al llegar la policía al lugar, se encontraba sin vida.

Fuentes policiales indicaron que el lamentable hecho se registró a las 17.30 horas en

el mencionado río, en la zona de Isla larga, antes de llegar al dique Las Pirquitas.

De acuerdo a la información proporcionada a este medio, Jorge Eduardo Acesol (57),

se encontraba en el lugar pasando la tarde con la mujer de 31 años cuando esta

perdió su calzado, y de inmediato se lanzó al agua.

La mujer habría aguardado unos minutos, pero como el hombre no regresaba, siguió

por el costado del río hasta que habría encontrado el cuerpo.

De inmediato se contactó con la policía, por lo que llegó hasta el lugar personal de la

comisaría de La Puerta, pero nada pudieron hacer, ya que, según se informó, el

hombre se encontraba sin signos vitales.

Hasta anoche la policía trabajaba en el lugar donde fue encontrado el cuerpo, que

sería a varios metros de donde se lanzó al agua, aunque no se precisó la distancia

exacta.

No se descarta que la víctima haya sufrido un golpe mientras nadaba en las aguas

del río, que por estos momentos cuenta con una fuerte corriente producto de las

fuertes lluvias de las últimas semanas.