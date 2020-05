Un profesor en la mira porque habría acosado a alumnas en una aula virtual

Un grupo de alumnas del IES Juan Manuel Chavarría que accedían a clases virtuales

de la materia “Ciencias Naturales”, denunciaron al profesor que impartía la cursada,

por acoso. Presuntamente, invitaba a las jóvenes a chats privados y cuando éstas no

accedían, las bloqueaba del acceso a la plataforma para atender a las clases

correspondientes a la materia.

El abogado Orlando Barrientos, funcionario de la Dirección Provincial de Asuntos

Jurídicos del ministerio de Educación, indicó que este ente gubernamental radicó la

denuncia penal luego de conocer el caso mediante una bedel del establecimiento

educativo.

En diálogo con Catamarca en Cana, Barrientos dijo que “las alumnas informaron a la

bedel de la situación y se nombró a otro profesor para que continúe dictando la

materia”.

Las jóvenes sospechaban que el docente habría tenido intenciones de mantener

algún tipo de intercambio sexual virtual con las chicas, pero presuntamente, esto no

habría llegado a suceder.

“Lo que queremos que quede claro es que todas las clases que se dan, son clases

virtuales y en una sola plataforma y no tiene que darse espacio para que se pida el

Facebook u otra red social o ir a temas personales o propuestas de cualquier tipo.

Parece que cuando las estudiantes se negaban a estos requerimientos, que no

tenían que ver con la materia educativa, el profesor las bloqueaba. Todo esto queda a

disposición de una investigación de Fiscalía, que determinará qué delito se cometió”,

dijo.

A su vez, el letrado aseguró que en el caso de darse este tipo de situaciones, las o

los estudiantes que se sientan víctimas lo deben poner en conocimiento de las

autoridades educativas, tal y como sucedió en esta oportunidad, ya que se

encuentran amparados por las leyes establecidas al respecto