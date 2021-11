Un youtuber hizo una recreación de ‘El Juego del Calamar’ y gastó 3,5 millones de dólares

De la suma total, dos millones se destinaron a levantar las copias exactas de los sets que aparecen en la serie, mientras que 1,5 millones se reservaron para premiar a los jugadores más destacados.

Los decorados incluyen las camas apiladas, la icónica muñeca que dice “luz roja, luz verde”, la plataforma para el tira y afloja, así como la reproducción de la aldea que aparece en uno de los retos de la serie.

Real life Squid Game with 456 people goes live today at 4pm Eastern pic.twitter.com/vC7S54AVk0

— MrBeast (@MrBeast) November 24, 2021