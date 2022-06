«Una Corte federal beneficiaría a los catamarqueños»

El legislador oficialista cuestionó a sus pares de la oposición por las “críticas” constantes contra el Gobierno nacional y provincial.

“La ciudadanía catamarqueña observa que los legisladores de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) únicamente se dedican a defender los intereses porteños, porque allí tienen sus aliados políticos, pero se olvidan de Catamarca en ese camino. No se pueden criticar todos los esfuerzos que realizan el presidente Alberto Fernández y el gobernador Raúl Jalil para superar la crisis económica por la que atraviesa el país. Hoy la oposición está desorientada y lo más preocupante para un sistema político sano es que no tienen ninguna propuesta seria para generar más empleo o mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Y no hay que olvidar que quienes ahora son críticos profesionales del Gobierno, son los mismos que prácticamente dinamitaron al país en solo cuatro años. Es casi una ironía que nos exijan resolver en dos años el desastre que hicieron en cuatro. Deberían ejercitar la autocrítica y dejar de lado la campaña electoral”, sentenció.

A su vez, interpretó que sería “más atinado” que los opositores presenten una propuesta para la selección de los eventuales jueces, en vez de cuestionar sin fundamentos.

“Quizá lo que realmente aflige y molesta es la posibilidad de que los jueces de la Corte Suprema ya no sean todos de CABA o de la provincia de Buenos Aires, donde sus socios políticos del PRO tienen diversos intereses en juego. Sin embargo, el también presidente de la UCR local debería respaldar la posibilidad de que la Corte Suprema pueda contar con un catamarqueño en su integración. Pero parece que su cercanía política y amistad con Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri pesan más que la legítima representatividad que podría lograr Catamarca en la Corte”, concluyó Guillermo Andrada.