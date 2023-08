Una docente utilizó una canción para abordar el tema de abuso sexual con niños y se viralizó

En un conmovedor y creativo enfoque para tratar el tema delicado del abuso sexual infantil, Eugenia Barker, una docente de 42 años, se volvió viral después de compartir un video en el que se le ve interactuando con sus alumnos de tercer grado durante una clase de música. Esto tuvo lugar en un colegio privado católico en Belgrano, justo antes del inicio de las vacaciones de invierno.

Barker, profesora con siete años de experiencia en la institución, ideó una manera innovadora de abordar la prevención del abuso sexual en la infancia, un aspecto clave de la Educación Sexual Integral (ESI). Durante la clase, Barker ingresó al aula, saludó a sus jóvenes alumnos y alumnas, y escribió en el pizarrón el título de una canción intrigante: “Yo sé cuidar mi cuerpo”.

A medida que sus estudiantes de entre 8 y 9 años respondían, Barker iba anotando sus respuestas en el pizarrón. Las ideas incluían hábitos saludables como comer bien, dormir adecuadamente, acudir al médico y practicar deportes. Sin embargo, debido a la naturaleza sensible del tema, ninguno de los niños mencionó el cuidado de sus partes íntimas ni las preocupaciones relacionadas con el contacto inapropiado.

La verdadera genialidad de la estrategia de la docente radicaba en la canción misma. Aprovechando la falta de discusión sobre la protección de las partes íntimas, Barker había encontrado una forma discreta y efectiva de sembrar las semillas de la conciencia sobre el abuso sexual infantil. En lugar de abordar directamente el tema, eligió construir un terreno donde la información pudiera crecer con el tiempo.

Lo que comenzó como una lección más en la escuela se convirtió en un fenómeno viral en línea. Eugenia Barker, quien ya había compartido contenidos educativos útiles en sus redes sociales, decidió subir el video de la clase en la que canta junto a sus alumnos la canción creada por ella. La respuesta fue abrumadora. En sus perfiles personales de Instagram, TikTok y Youtube, el video acumuló más de 7 millones de reproducciones.

La canción (el video está al comienzo de esta nota) dice así:

Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber.

No todos los adultos son buenos y si te incomodan te diremos qué hacer.

Si alguien se me acerca y me quiere tocar y aunque lo conozca me incomoda, yo le digo ¡no!, fuerte digo ¡no! y cuento sin miedo lo que me pasó.

Si alguien se me acerca y me quiere tocar a base de regalos o amenazas, yo le digo ¡no!, fuerte digo ¡no! Y cuento sin miedo lo que me pasó.

Yo sé cuidar mi cuerpooooo, yo sé cuidar mi cuerpoooo.

Mi cuerpo sólo es mío y si un adulto se pasa lo voy a acusar.

Fuente: Airevision – Catamarca Es Noticia