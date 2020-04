Una fuerte discusión termino con una pareja en emergencias por lesiones

El aislamiento social y obligatorio trajo aparejado este fin de semana un sinnúmero de requerimientos policiales a casas de familia, donde el factor común era la violencia. Agresiones entre la pareja, de hijos a padres y entre hermanos fueron los casos que más se registraron. Si bien estos episodios de violencia suelen ser casi cotidianos, lo que llama la atención y preocupa a las autoridades es el alto grado de violencia que se suscita.

Ayer a la madrugada, aproximadamente a las 3:00, la policía arrestó a José Armando Amaya, de 22 años, quien había agredido a su concubina, M. L. De acuerdo a la información policial, la patrulla llegó hasta el domicilio de calle Buenos Aires, donde convivía la pareja, alertados de un desorden familar. Al arribar, los uniformados encontraron en la vereda de la vivienda a la mujer, quien presentaba una herida punzocortante a altura del muslo y un palo en una de sus manos. La mujer les manifestó que había sido atacada por su pareja y que se defendió golpeándolo en la cabeza con el palo. Al ingresar a la casa, los efectivos encontraron a Amaya como aturdido en el suelo por lo que, de inmediato, solicitaron las ambulancias del SAME, quienes brindaron asistencia a la pareja y luego, acompañados por la Policía, trasladaron a ambos al Hospital San Juan Bautista. Más tarde, el hecho fue puesto en conocimiento del fiscal de instrucción en feria, a cargo del Dr. Maturano, quien dispuso que Amaya quedara detenido tras ser dado de alta en la comisaría.

Entre hermanos, otro desorden familiar que terminó con un herido de arma blanca ocurrió el domingo a las 20:50, en el barrio Los Ejidos. Por motivos no del todo claros aún para los investigadores, Roque Exequiel Contreras, de 28 años, agredió con un cuchillo en el rostro a su hermano Walter Francisco Ríos, de 36 años. Un familiar de la víctima y el agresor que presenció la pelea fue quien llamó a la Policía, acudiendo al lugar el móvil de la Comisaría Décima. Al arribar, la policía encontró a Ríos, quien tenía ensangrentado el rostro, por lo que se llamó al SAME para que le enviaran una ambulancia. Asimismo, dentro de la vivienda donde se había producido el hecho de sangre, los encargados del procedimiento arrestaron a Contreras, el agresor, a quien cargaron en la patrulla y lo llevaron a la comisaría. Del lugar secuestraron también el arma blanca, un cuchillo con el que fue herido Ríos. Al arribar la ambulancia, el lesionado, quien sufrió un corte profundo a la altura de la ceja izquierda, fue asistido y, luego, llevado al hospital, donde se le realizaron varios puntos de sutura, quedando internado ya que había perdido mucha sangre. Finalmente, en la madrugada de ayer, a las 5:30, Rubén Maximiliano Vera (25) fue detenido y alojado en la Comisaría Novena por lesionar con un arma blanca a su hermano. El hecho sucedió en el domicilio del mencionado, sito en el barrio Acuña Isi, segunda etapa. Por motivos que no se dieron a conocer, el ahora detenido hirió en el rostro a su hermano, quien fue trasladado en una ambulancia del SAME al hospital.