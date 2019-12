Una joven denunció ser victima de sextorsión

Una joven denunció haber sido víctima del delito de sextorsión por parte de su

expareja, un sujeto que la chantajeó para que nuevamente tenga relaciones sexuales

con él y después difundió sus fotos desnuda.

Fuentes judiciales dieron a conocer que a víctima radicó la denuncia penal en la

Unidad Judicial Nº9 días pasados, luego de que le empiecen a llegar capturas de

publicaciones que hizo en redes sociales su expareja, en las que se la podía ver a

ella misma sin ropa.

La mujer explicó que no había autorizado a esta persona a difundir las imágenes y

que, por el contrario, en días previos a las publicaciones, su ex se había puesto en

contacto con ella para proponerle mantener relaciones sexuales, pero ella se negó.

Ante la negativa rotunda, el sujeto habría insistido de varias formas, hasta que le

recordó que cuando estuvieron juntos había sacado fotos y filmado algunos de los

momentos íntimos que habían compartido, que había guardado ese material y lo

haría público si se seguía negando a tener sexo con él.

La joven indicó que fue firme en mantener la negativa, pero no pensó que su ex

llegaría al extremo de hacer públicas las imágenes, de lo que lamentablemente se

enteró porque las vieron amigos y allegados de ella.

¿Qué es la sextorsión?

La sextorsión o extorsión sexual es una forma de explotación sexual en la cual una

persona es chantajeada, generalmente por aplicaciones de mensajería o por internet,

con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales. La

víctima es coaccionada para tener relaciones sexuales con alguien, entregar más

imágenes eróticas o pornográficas, dinero o alguna otra contrapartida, bajo la

amenaza de difundir las imágenes originales si no accede a las exigencias del

chantajista.