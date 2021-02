Una joven salvó el negocio de su padre gracias a un tuit en el que pidió ayuda

Jim Walsh es un experto mecánico que lleva 35 años arreglando los vehículos de miles de personas. Tiene su taller en East Kilbride, una pequeña ciudad apenas a 15 kilómetros de Glasgow, en Escocia. Todo iba bien, hasta que la pandemia lo dejó casi sin trabajo y a punto de tener que cerrar su negocio.

Con el confinamiento y las restricciones de movilidad, el número de clientes del taller había descendido a menos de cinco diarios. Y la hija de Jim, Harley Walsh, estaba tan preocupada por el futuro de su padre que decidió publicar un mensaje en su cuenta de Twitter con la esperanza de atraer a algunos clientes a su negocio de toda la vida.

Lo que no se esperaba es que ese mensaje fuera a convertirse en viral: en apenas 24 horas se compartió más de mil veces; en una semana, se había retuiteado casi en 20.000 ocasiones. Y el padre de Harley comenzó a recibir llamadas, tantas que tiene su taller completamente reservado para las dos próximas semanas. Un auténtico milagro.

This is my Dad. His car mechanic garage of 35+ years is in crisis due to the ongoing pandemic. If it keeps going this way, it isn’t likely it will survive. He is will beat any price you have been quoted, u can Contact him on 07980 872259. Please, please retweet & like pic.twitter.com/phaF7AYf1U

— Harley Walsh (@_mermaidharley) February 4, 2021