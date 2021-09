Una médica se defendió de la violencia de su colega apuñalándolo

En un confuso episodio que involucró a tres profesionales de la salud, uno de ellos terminó con una herida de arma blanca en su cuerpo y otro, una mujer, con lesiones físicas, producto de una agresión efectuada por el herido.

De acuerdo a la información policial y judicial a la que tuvo acceso este diario, en los primeros minutos de la madrugada de ayer, el móvil de la Comisaría Cuarta se constituyó en el domicilio de avenida José V. Figueroa al 100, en donde se había producido un desorden y una mujer necesitaba la presencia policial.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con la supuesta víctima, L. V. K. (31), quien les manifestó que había sufrido agresiones tanto verbales como físicas por parte de un compañero, también médico C.V.G. (40), a quien, para defenderse, le asestó una puñalada con un cuchillo tipo Tramontina, que hizo entrega voluntaria, a la altura del omóplato, retirándose luego este por sus propios medios a bordo de un automóvil de alquiler.

Mientras desde el 911 se solicitaba a la patrulla que se dirigiera al domicilio del supuesto agresor y herido, en el sur de la ciudad, los efectivos convocaron al personal de la Unidad Judicial N° 4 y por su intermedio a los peritos, ya que en el lugar había manchas de sangre.

En tanto, la denunciante contó que todo comenzó después de la medianoche del sábado, cuando, luego de haber estado estudiando en su departamento con otro compañero de trabajo, también de profesión medico -C. C-., cuando este se retiraba, fue divisado por C.V.G., quien ingresó a su departamento, aparentemente por la fuerza, y comenzó a realizarle escenas de celos para, luego, agredirla verbal y físicamente.

Fue en ese contexto que ella tomó un cuchillo de la cocina y le asestó una puñalada en el sector alto del omóplato izquierdo.

Mientras el personal trabajaba en el lugar del hecho, la fiscal Jesica Mirada fue informada, aproximadamente a las dos de la madrugada, que C.V.G. había sido encontrado en su domicilio.

Este presentaba la herida punzocortante, por lo que se requirió al personal del SAME, quienes lo asistieron, pero como la lesión era superficial, no requirió su traslado al hospital. Finalmente, desde la fiscalía se ordenó a la policía, por el momento, no tomar ninguna medida contra el médico apuñalado.