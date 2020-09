Una moto protagonizo un siniestro vial

Un grave siniestro vial terminó con dos motociclistas heridos en la zona Este de la

Capital. Se trata de un joven de 26 años y una mujer de 23, quienes debieron recibir

asistencia del SAME producto de las lesiones sufridas.

El accidente sucedió en la intersección de avenida Güemes esquina calle Armando

Correa, ayer alrededor de las 11, fue protagonizado por un automóvil Peugeot 504,

dominio RHN-296, de color celeste, conducido por Sergio Eduardo Campos (27), que

por causas que se tratan de establecer colisionó con una motocicleta Yamaha

Crypton roja 110 cc., dominio 418-GOA, al mando de Nicolás Javier Moya (26), en

compañía de Brenda Santillán (23).

Como consecuencia del siniestro, los motociclistas sufrieron lesiones que

demandaron la asistencia de personal médico del SAME, por lo que en el lugar

trabajaron efectivos de la comisaría Primera y sumariantes del Precinto Judicial N° 1.

Vale destacar que, minutos antes, alrededor de las 10.35, a escasos 100 metros en la

intersección de la avenida Güemes y calle Avellaneda y Tula, se produjo otro

siniestro vial.

Allí, Ricardo Liverato Córdoba (78) circulaba en un automóvil Renault 19, dominio

BJK-087, de color bordó y por razones que se investigan colisionó con una

motocicleta Yamaha YBR azul 125 cc., dominio 409-HWX, al mando de Claudio

Alexander Canelo (19), en compañía de una niña de 13 años.

Producto del siniestro, los ocupantes del rodado menor resultaron lesionados y

fueron asistidos por profesionales médicos del SAME, por lo que intervino personal

de la comisaría Décima y sumariantes de la Unidad Judicial N° 2 para labrar las

actuaciones de rigor.

Queja de vecinos

El malestar de los vecinos se hizo conocer ante los reiterados siniestros viales en la

misma zona. En diálogo con este medio, solicitaron la presencia de un semáforo, ya

que “aquí nadie respeta nada, los autos se estacionan y obstaculizan la visión y nadie

hace nada”, lamentaron.