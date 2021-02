Una mujer denunció que fue violada en un edificio céntrico

Un grave hecho contra la integridad sexual de una mujer de 27 años es investigado por la Justicia de turno. De acuerdo a la información oficial a la que tuvo acceso LA UNIÓN, el hecho habría sucedido entre la noche del viernes y las primeras horas de la mañana del sábado, en uno de los departamentos del segundo piso del hotel de calle Salta, en donde el supuesto autor habría sido contratado por el inquilino para que pintara el departamento que debía entregar.

En la jornada del sábado pasado, la policía fue alertada a través de un llamado telefónico que una mujer, de 27 años, necesitaba atención médica en el parador n° 1 de la Ruta Provincial N° 4, a la altura del kilómetro 14. De inmediato, al lugar se trasladó el personal de la Comisaría Quinta, quienes al arribar se encontraron con personal del SAME, quienes estaban asistiendo a una mujer H. J. C. de 27 años de edad, oriunda de Neuquén Capital. Al entrevistar la policía a la mujer, esta les habría manifestado que en horas de la noche del día viernes 29 de enero, estaba compartiendo bebidas alcohólicas en un bar sito frente a la plaza principal 25 de Mayo, junto a un hombre, al que conoció momentos antes. En un determinado momento, según la denunciante, luego de compartir varias bebidas, el hombre la había llevado hasta un departamento ubicado en el hotel de calle Salta, entre República y San Martín, no recordando qué pasó. Al día siguiente, al despertar, estaba solamente con ropa interior, descubriendo que había sido víctima de un abuso sexual. Siempre según la denunciante, le reclamó al sujeto que estaba junto a ella lo que había pasado, reaccionando el sujeto de manera agresiva intentando supuestamente aplicarle puntazos, por lo que salió corriendo del departamento a la calle. Seguidamente, y por el estado en el que se encontraba la supuesta víctima y para la realización del protocolo de abuso sexual, la mujer fue trasladada a la Maternidad Provincial. Tras tomar conocimiento del hecho desde la fiscalía se ordenó que personal de la Unidad Judicial N° 1 se constituyera en el centro de salud y se entrevistara con la supuesta víctima. Sin embargo, poco antes de llegar al lugar en la vía pública, los investigadores divisaron a la víctima, a quien por orden judicial la habrían trasladado luego a la unidad judicial, donde se le habría tomado declaración.

Por otra parte, las fuentes consultadas que los investigadores se entrevistaron con el portero del edificio en cuestión, quien les habría manifestado que a las 6.20 de la mañana del día sábado, habría visto salir corriendo a la calle a una mujer, cuyas características físicas eran coincidentes a la víctima y, por detrás, a un sujeto. De este último, el testigo habría indicado que sería el pintor, quien habría sido contratado por el inquilino del departamento donde supuestamente ocurrió el abuso, quien debía dejar en condiciones el lugar para hacerle entrega del departamento al propietario. Por orden judicial, en el lugar del hecho trabajó el personal de la unidad judicial y peritos, en procura de localizar pruebas o indicios que lleven a los investigadores a corroborar el abuso sexual denunciado por la mujer.