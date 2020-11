Una niiña de 13 años habría sido atacada sexualmente por tres sujetos

La Justicia Penal Juvenil se encuentra abocada a la investigación de un aberrante

hecho de abuso sexual en el que una menor de 13 años habría sido atacada

sexualmente en manada por tres jovencitos, entre los que se encuentra un

adolescente.

Ayer, familiares de la supuesta víctima se manifestaron para pedir justicia por el

hecho en la ciudad Capital. Se realizaron allanamientos donde se incautaron prendas

de vestir, pero al cierre de esta edición todavía no se había ordenado la detención de

los presuntos autores.

Según fuentes judiciales, el aberrante ataque sexual habría sucedido el domingo por

la noche en domicilio de la víctima, pero la progenitora de la menor tomó

conocimiento ayer, por lo que de inmediato radicó la denuncia penal en la Unidad

Judicial N° 8.

Sin embargo, según informaron a El Esquiú Play familiares de la menor, desde que

se radicó la denuncia recibieron amenazas y agresiones por parte de familiares de

los presuntos atacantes, a los que catalogaron de “conflictivos”, que viven al frente de

la casa de la víctima.

“Nos tiraron piedrazos y la policía no hacía nada para impedirlo. Nosotros nos

manifestamos, porque la Justicia tiene que intervenir, no podemos vivir así, ellos

están libres y le destruyeron la vida a una niña de 13 años”, lamentaron.

Ayer por la tarde, familiares y vecinos se manifestaron y cortaron dos avenidas en la

zona norte de la Capital. En el hecho intervino la Fiscalía Penal Juvenil, a cargo de

Guillermo Narváez, quien impartió las medidas a seguir en el hecho.