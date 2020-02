Una tienda en Bélgica busca a una misteriosa mujer que se fotografió con todas las estrellas de Hollywood

Una tienda vintage en la ciudad de Mortsel, Bélgica, busca desesperadamente a una mujer que perdió un valioso álbum de fotos y llegó al local de manera inesperada. Pero no es cualquier álbum: en las fotos la señora aparece posando con un sinfin de grandes artistas de Hollywood como Johnny Depp, Harrison Ford, Bruce Willis, Tom Hanks, entre otros.

El personal de la tienda Opniewuw & Co encontró el álbum de la mujer y decidió buscarla: “Todavía no tenemos idea de cómo nos llegó el álbum”, dijo uno de los voceros de la tienda. “Somos una tienda de segunda mano y dependemos de donaciones para financiar nuestro lugar de trabajo social (proporcionamos refugiados y personas que no pueden encontrar un trabajo con trabajo). Eso significa que alguien probablemente dejó el álbum en una de nuestras tiendas en una caja llena de otras cosas”, agregó.

En un principio, los empleados de la tienda no sabían como contactar a la dueña de las valiosas fotos. Pero encontraron una marca en las fotos que los llevó a conocer la identidad de la misteriosa mujer: “Descubrimos el nombre de la dama a través de su placa de prensa en una de las fotos. Luego, una de las estaciones de televisión nacionales de nuestro país utilizó sus contactos y localizó a su hija en California. Nadie tiene idea de cómo terminó el álbum aquí”, contaron.

El nombre de la mujer es Maria Snoeys-Lagler, y fue miembro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), la organización que está detrás de los Golden Globes que esta formada por fotógrados y periodistas del mundo del entretenimiento.

“María murió en 2016 después de ser periodista de Hollywood hasta la edad de 87 años. Ahora hemos contactado a su hija para asegurarnos de que podamos devolverle el álbum”, contó la tienda Opnieuw & Co.

Mirá acá algunas de las fotos de María con las celebridades más famosas en su juventud. ¡Quien pudiera!