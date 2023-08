Los tres pilares locales y referentes del frente Unión por la Patria decidieron cerrar

la campaña electoral en el Paseo General Navarro con una foto y el mensaje claro

de darle “continuidad al proyecto” político. En esa plaza de la Capital estuvieron

los precandidatos Raúl Jalil (a gobernador) y Gustavo Saadi (a intendente de la

ciudad), ambos apuntando a un segundo mandato, acompañados por la senadora

nacional Lucía Corpacci. Para la foto simbólica, ya que el cierre se alejó de un acto

masivo, también se hicieron presentes el compañero de fórmula de Jalil, el

vicegobernador Rubén Dusso, las y los precandidatos a diputados provinciales y

postulados a concejales capitalinos.

Por su parte, y lógicamente, los intendentes que van por su reelección como

quienes le compiten la candidatura por ese cargo para octubre en los distritos

donde hay PASO decidieron cerrar la campaña en el lugar donde se encuentra el

núcleo de votantes.

Eso sí, algunos apostaron por movilizaciones, otros por caravanas y otros tantos

por los tradicionales actos.

El propio Saadi, en diálogo con la prensa, recordó la metodología del cierre al

menos en lo que hace al distrito Capital: “Desde las campañas anteriores hacemos

este tipo de cierre, donde estamos todos los precandidatos juntos, porque en

definitiva representamos un solo proyecto”. El alcalde también destacó que más

allá de la interna por el cargo de concejalía “todos tenemos claridad de cuál es

nuestra idea de ciudad y de provincia, no somos mucho de caravanas o actos, ya

que son bastantes costosas y esto (el encuentro en La Alameda) refleja sobre todo

lo que es este frente, muy unido”.

Así, remarcó que UP caminó toda la ciudad “llevando nuestra propuesta con el

Gobernador en la Provincia; ambos llevamos la propuesta del gobierno nacional”.

Sobre este último eje, reconoció que hubo una administración federal “con

dificultades, que le tocó una situación compleja para gobernar y no obstante fue el

gobierno nacional que más obras que le dio a la provincia”. Al margen de esto,

Saadi evaluó que las listas de Juntos por el Cambio no encontraron puntos flojos

en la gestión del municipio.

“Creo que habla de la buena gestión que tuvimos en la Capital”, dijo para acotar

que si bien “nos faltan muchísimas cosas por hacer y problemas por resolver,

quizás no pudieron cuestionar la limpieza de la ciudad, espacios verdes, el trabajo

turístico y cómo llegamos a distintos barrios con servicios públicos y obras”.

“Quizás no encontraron ahí cuestionamientos porque hubo una buena gestión y

tuvieron que acudir a otros ítems que nada tienen que ver con el aspecto

municipal”, remarcó en alusión a que la coalición de Juntos apuntó a temas como

la salud, la educación y la seguridad.

Por su parte, el vicegobernador Dusso comentó: “Nosotros tratamos de demostrar

día a día todo lo que tiene que ver con el cumplimiento a las demandas de la

gente. La campaña no se hace solamente en las elecciones, la campaña es hacer

todos los días lo máximo que uno puede para satisfacer la demanda de la gente”.

A la vez, instó a la ciudadanía a concurrir para ejercer su derecho cívico: “Todos y

todas tienen que participar y en eso expresarse de acuerdo a cómo cada una de

las fuerzas políticas se ocupa de la gente todos los días”.

Este último concepto lo compartió el precandidato a diputado nacional y actual

intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega, quien le pidió a la comunidad “que

concurra a votar, cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida y hay que

cuidarla”. A la vez, distinguió que UP “es un proyecto político que se inició con

Lucía y continúa con Raúl, hoy la gente está valorando las obras que se hicieron,

no solo en Capital sino en cada distrito”.