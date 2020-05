UPCN cuestionó la reforma del Estado porque avanzaría con derechos adquiridos

Las autoridades del gremio Unión Personal Civil de la Nación, adelantaron sus cuestionamientos al proyecto de reforma del Estado que ingresará esta semana en la Cámara baja. A través de un documento, la entidad expresó su “total desacuerdo” con varios de los puntos del proyecto al considerar que avanza contra derechos adquiridos.

Además, reclamaron por la falta de convocatoria a los sindicatos para discutir la propuesta. La iniciativa ingresaría esta semana a la Cámara baja.

UPCN adelantó su total desacuerdo con una reforma laboral de esas características. “Se ven vulnerados derechos laborales al insistir en los traslados arbitrarios, la suspensión de licencias y planteos referidos a ajustes salariales, entre otros ítems del proyecto. UPCN no ha tenido participación en la confección de los borradores, solamente se reunió con el Ejecutivo para expresar su punto de vista sindical, y quedamos a la espera de la propuesta por escrito, que no se nos acercó”, expresó el sindicato que conduce Claudia Espeche y que hasta ahora había sido más cercano al Gobierno.

“Queremos expresar también que en caso de conformarse una Comisión de Fiscalización y Seguimiento de la Reforma del Estado, tal como no enteramos por los diarios que es la intención del proyecto, es imperiosa la participación de UPCN, ya que somos legalmente representantes de los trabajadores y es menester que la voces de los compañeros estatales estén debidamente representadas en una decisión tan trascendental”, añadieron.

Más adelante recordaron que en una reunión con integrantes del Ejecutivo y se acercó una contrapropuesta al ministro de Gobierno, Jorge Moreno. ” Nuestra contrapropuesta constituye una solución superadora a la propuesta del gobernador Raúl Jalil: la implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo, que reglamente toda la vida

laboral del trabajador. Mediante el mismo todas las discusiones acerca de cualquier modificación respectiva a las condiciones laborales de los empleados del Estado provincial se llevarían a cabo en paritarias, impidiendo que las decisiones sobre los trabajadores se tomen discrecionalmente y unilateralmente, o con el acuerdo de algunos sectores interesados, dejando de lado a los trabajadores”, sostienen.

En este marco explicaron que un Convenio Colectivo de Trabajo “es lo que necesita Catamarca para reglamentar el ingreso, la carrera administrativa, los ascensos, las capacitaciones, la igualdad de oportunidades, los salarios, etc.

Si el gobernador tiene la voluntad política de mejorar la Administración Pública, estamos abiertos a participar y colaborar en dichas mejoras con nuestra mejor voluntad y aportando toda nuestra experiencia, en pos de lograr un servicio de administración pública más eficiente y moderno, y en donde los derechos de los trabajadores estén en plena vigencia”, apuntaron.