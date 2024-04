Mons. Luis Urbanč en el homenaje del Ejecutivo provincial y municipal

También pidió que la Virgen les dé “las luces para conducir, la sabiduría y fortaleza para tomar las decisiones correctas a favor del Bien Común”.

Durante la noche del martes 9 de abril, tercer día del Septenario en honor de Nuestra Señora del Valle, se rogó por el Poder Ejecutivo rovincial y municipal: Gobernador de Catamarca, Intendente de Capital y sus respectivos Gabinetes, durante la Santa Misa presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por los presbíteros Gustavo Flores y Diego Manzaraz, rector del Santuario y Catedral Basílica y Secretario Canciller de la diócesis, respectivamente.

Participaron de la ceremonia litúrgica el Ministro de Salud Lucas Zampieri, el Asesor General de Gobierno Nicolás Rosales y el Secretario de Seguridad Martín Miranda.

“Bienvenidos a esta celebración y que la Madre de Dios los siga cuidando y sosteniendo en el arduo servicio de gobernar”, les dijo Mons. Urbanč a los alumbrantes, al comenzar su homilía.

Luego se refirió al tema de meditación propuesto para esa jornada: la oración como un ‘encuentro personal con Dios’. “La oración -dijo- es el alma de toda vida de fe y, por supuesto, de la vida cristiana. Lo es para cada persona y lo es también para la Iglesia, como lo fue para Jesús”.

Después consideró: “La oración da alegría, da luz y alegra el corazón al hacernos conscientes de que Dios nos ama, nos sostiene, nos alienta, nos hace salir al encuentro de los demás, que son nuestros hermanos. No todos los hombres se atreven a hacer oración, pero los invito a probar. Entra dentro de ti mismo y verás que hay alguien del que tienes necesidad, que te responde y te acompaña. Esta vida es un regalo de Dios y tenemos necesidad de vivirla en la alegría de un amor que envuelve”.

A continuación reflexionó acerca de la primera lectura proclamada. “Nos habla de cómo es la vida de los creyentes en Jesús: se reúnen en comunidad y celebran la Resurrección de Jesucristo como un acontecimiento que salva. (…) Compartían todo lo que poseían. A nadie lo sobraba ni le faltaba. El amor, cultivado en la oración, reinaba entre ellos”.

Posteriormente reflexionó sobre el Evangelio del día. “Del diálogo de Jesús con Nicodemo concluimos que por el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, el bautismo, viene a la luz del mundo una raza nueva. El nuevo estilo de vida con sus posibilidades se caracteriza por el amor. Cristo en cruz es donación de amor y el nuevo hombre nacido en el bautismo debe seguir el camino de la elevación, es decir, de la entrega de sí mismo. (…) Jesús habla a Nicodemo desde la luz de su propia Resurrección. Y, desde la Resurrección, Jesús ve su muerte inevitable como una elevación, como una exaltación. (…) Lo que sí queda claro, es que Jesús nunca separa la Pasión de la Gloria, ni la muerte de la resurrección. Para Él son las dos caras de su elevación, de su glorificación, una elevación o glorificación que no tiene su sentido en sí misma, sino en orden de nuestra sanación o salvación de la muerte.

“Sin la ayuda de la Gracia de Dios no podrán lograr nada eficaz y duradero”

En la plegaria final que caracteriza a sus predicaciones, el Obispo rogó: “Querida Madre del Valle, hoy te rinden homenaje los que recibieron el mandato de gobernar, ayúdalos a ser hombres y mujeres de profunda oración. Que estén convencidos que, sin la ayuda de la Gracia de Dios, que hay que suplicar incesantemente con la oración, no podrán lograr nada eficaz y duradero, no poseerán las luces para conducir, ni la sabiduría y fortaleza para tomar las decisiones correctas a favor del Bien Común”.

Y agregó: Que todos los bautizados recurramos a la oración asidua para que lleguemos a experimentar un verdadero y sanante encuentro con Dios Padre, que nos haga sentir la necesidad de ver a todos los seres humanos como hermanos y coherederos de la misma y única Vida Eterna prometida y ganada en favor nuestro por la muerte y resurrección de Jesucristo, tu amado Hijo”.

Los alumbrantes acercaron al altar las ofrendas del pan y del vino; y antes de la bendición final, junto con toda la asamblea, honraron a la Madre del Valle con el canto.

La entrada Urbanc en la misa del Ejecutivo: “Que la Madre de Dios los siga cuidando y sosteniendo en el arduo servicio de gobernar” se publicó primero en Catamarca Provincia.