Usain Bolt reveló que estuvo cerca de retirarse justo antes de Río 2016

Usain Bolt se convirtió en una leyenda viviente y es uno de los máximos exponentes del atletismo. Pero pocos saben que el jamaicano estuvo cerca de retirarse justo antes de los Juegos Olímpicos de Rió 2016.

Según contó el ex atleta de 33 años en una entrevista, ya no sentía motivación por la actividad, debido a que ya lo había ganado todo. Incluso la decisión ya estaba tomada, sin embargo, una persona lo hizo cambiar de opinión.

“Le pregunté a John Steffensen, un amigo que acababa de dejarlo ¿Cómo continuaste haciendo esto, incluso cuando sabes que ya no quieres seguir? Me costaba encontrar alicientes. Tienes que buscar una motivación, así que eso hice”, recuerda Bolt.

La motivación la encontró luego de ver una entrevista al atleta estadounidense Justin Gatlin, donde aseguraba que iba a ganar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

“Fue por una entrevista. Le preguntaron:’¿Vas a ganar los Juegos Olímpicos (Río 2016) este año?’ Respondió: “Sí, voy a ganar e iré de gira con la medalla de oro en mi cuello”.

Bolt dice que eso lo motivó a no dejar la actividad y presentarse por última vez en los JJ.OO. “Ese video me motivó, y dije: ‘No voy a dejar que Gatlin me gane. Eso no va a suceder”.

Foto: Shutterstock