Este primer vinilo de la serie titulado ‘Frog On The Bass Drum Vol. 01 Live In Indianapolis’ está compuesto por grabaciones del show que la banda ofreció en junio de 2019 en Indianápolis, Minnesota. Estaba limitado a 2.500 copias e incluía su versión de 10 minutos de ‘Jokerman’ de Bob Dylan. El disco fue fabricado por Third Man Pressing de Jack White en Detroit, Michigan.

En el concierto de Indianápolis, los Vampire Weekend tocaron una mezcla de temas de sus cuatro álbumes, entre ellos su debut homónimo, “Contra”, “Modern Vampires of the City” y “Father of the Bride“. El líder Ezra Koenig incluso hizo un guiño a su grupo de rap universitario y al del baterista de la banda Chris Tomson (L’Homme Run) rapeando su canción “Pizza Party”.

Junto con el vinilo, que incluía ocho temas en vivo, también se pusieron a la venta un boletín trimestral impreso y una camiseta de edición limitada.

Después de que el vinilo se agotara, la banda utilizó las redes sociales para compartir que el próximo volumen de la serie será “From On The Bass Drum Vol. 02: Una Notte A Milano Con Vampire Weekend”. Los fans pueden estar al día de los próximos lanzamientos suscribiéndose a la lista de correo de la banda.

