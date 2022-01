Vampire Weekend tiene material listo para un nuevo álbum

“Es una locura que hayan pasado tres años. Quiero decir… que alrededor de un año y medio no cuenta debido al COVID”, dijo Ezra hablando con Mark Hoppus para su podcast en Apple Music Hits, sobre el tiempo transcurrido entre el lanzamiento de su último disco y el impacto de la pandemia de COVID-19 en su creación musical.

“Pero sí, hemos estado muy ocupados y encerrados, grabando en Inglaterra durante un tiempo, ahora de vuelta en Los Ángeles trabajando con todo el mundo y sí, creo que estamos… siempre tengo dudas sobre… a veces exagero lo cerca que estamos del disco porque ¿quién sabe realmente? Pero cási tenemos un nuevo álbum. Como bien sabes, podés retocar una canción para siempre; cambiar el arreglo, cambiar la letra, lo que sea”, expresó el músico de 37 años y admitió que, aunque tienen mucho material nuevo en preparación, no puede ofrecer una fecha de lanzamiento a la que aspiran, ya que podrían retocar alguno de los tracks antes de su master final.

En 2018, Ezra y su pareja, Rashida Jones, dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo y el cantante admitió que esa fue una de las razones por las que el disco se retrasó: “Todavía me estoy acostumbrando a hablar de la familia. Preferimos no hablar nunca de ello, pero, sin detalles, sí, este disco podría haber salido antes si me importara menos pasar tiempo con mi familia”.

