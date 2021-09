Vecinos del norte aseguran que llevan varios días sin agua

Hartos de soportar días sin servicio de agua potable, un grupo de vecinos del Bº Mi Jardín, en la zona norte de la ciudad, se manifestó ayer en avenida Los Terebintos y Maipú norte para pedir una solución a la falta de agua potable. Si bien la empresa Aguas de Catamarca anunció una sectorización para los barrios de la zona, los vecinos denunciaron que desde hace varios días que no tienen agua, por lo que no se está cumpliendo con la provisión anunciada.

Minutos antes del mediodía, vecinos del barrio Mi Jardín decidieron salir a la calle para manifestarse y cortar la circulación vehicular con el objetivo de tener una solución por parte de Aguas de Catamarca ante la falta de agua potable. Minutos más tarde, cuando la información empezó a divulgarse por los medios de comunicación, llegó personal de la empresa distribuidora y prometió soluciones. “Aquí vamos a estar todos los días hasta que tengamos una solución. Que no nos corten el agua; si seguimos así este verano va a ser insoportable” remarcaron los vecinos, quienes además denunciaron que tampoco llegan los camiones que promete la empresa.

El sábado, Aguas de Catamarca había anunciado la sectorización para el sector norte, que tendrían agua 8 horas diarias en diversas franjas horarias de acuerdo a la ubicación de los barrios. Explicaron que “ante las elevadas temperaturas ambientales y el consiguiente incremento del consumo se produce una reducción en los niveles de reserva de las cisternas El Morro y Terebintos”. Esto provocó la sectorización anunciada. Ayer, mientras las familias del Bº Mi Jardín protestaban, la temperatura llegaba a 30º y la máxima fue de 33,8º.

Por otra parte, ayer desde Aguas de Catamarca explicaron que no es posible dar una solución inmediata a los reclamos de la gente del barrio Mi Jardín, sino que continuarán con los esquemas anunciados de sectorización y que además se tratará de reforzar la asistencia con camiones. Sin embargo esos camiones no llegan ya que no darían abasto para dotar de agua a toda la zona norte afectada.

Espera

Actualmente se construyen dos nuevos pozos para la zona: uno estaría listo en 45 días, aproximadamente, y el otro, antes de fin de año. Aunque la solución definitiva es el Acueducto Norte, que se está construyendo.

Según se anunció oficialmente a principios de 2020, este acueducto comprende, en una primera etapa, la instalación de 4 mil metros de cañería de 900 mm que se vincularon desde el acueducto Las Pirquitas hacia una cisterna con una capacidad de 8 millones de litros, beneficiando a más de 80 mil personas del norte capitalino.