Vecinos intentaron linchar a un sexagenario por el abuso de una nena de 10 años

Un grave hecho de abuso sexual habría tenido lugar ayer en la zona sur de la

Capital, cuando un hombre de 60 años fue sindicado de haber abusado de una nena

de 10 años. Ante la falta de respuesta de las autoridades judiciales, los progenitores

de la presunta víctima intentaron linchar al autor.

Según denunciaron al canal de El Esquiú Play sus padres, la menor había salido a

jugar a la calle en horas de la siesta, cuando el supuesto depravado la llamó hasta su

casa, donde la habría sometido a sus bajos instintos.

“Ella vino llorando a mi casa y me contó lo que le hizo el tipo, entonces yo llamé al

911, ellos me dieron el número de la comisaria Novena, adonde llamé y me dijeron

que me presentara en la Unidad Judicial N°9, donde como respuesta me dijeron que

mañana (por hoy) la harían revisar con el médico a mi hija, que debíamos esperar”,

lamentó.

“Nosotros, desesperados, porque consideramos que esa no era una respuesta ante

un caso de esta índole. Para colmo, cuando regresamos a casa, el tipo (por el

acusado) había salido con un bolso de ropa”, repudió.

Cabe destacar que mientras se encontraba el equipo de El Esquiú Play en el lugar, el

sospechoso regresó a su domicilio y los padres de la menor intentaron lincharlo,

hecho que fue impedido por efectivos de la comisaría Novena, quienes junto a grupos

especiales se llegaron al lugar de los hechos.

Luego de calmar los ánimos, el fiscal en turno ordenó el arresto preventivo del

sexagenario sindicado, por lo que fue trasladado a la base de la comisaría Novena,

donde quedó a disposición de la Justicia.

Justicia por mano propia

Por su parte, el progenitor de la niña dijo: “Yo estoy desesperado, pero si hago

justicia por mano propia, pierdo todo, mi trabajo, y las dejo a ellas desprotegidas.

Para mí, no es así como se tiene que manejar la justicia”, remarcó.

Llorando toda la tarde

En tanto, la mujer señaló que su hija estuvo toda la tarde llorando, “mientras él se

maneja como si nada”. “Ahora tiene que ser sometida a pericias, pero calculo que

será a partir de mañana, como me dijeron desde la Unidad Judicial”, finalizó.