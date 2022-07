Vecinos de la localidad de Los Ángeles están reclamando ha e un tiempo a esta parte por una mejora en el servicio de transporte que une a esa pintoresca Villa con la ciudad Capital.

Este portal web puedo dialogar con uno de ellos quien nos decía: Queremos que el Director de Transporte o el Sr. Intendente de Huillapima por favor revean el tema del servicio de transporte ya que el señor Oscar (chofer) hace los viajes cuando quiere, ayer dijo que iba a hacer el viaje de las 13 y eran las 14 y recién aviso que no lo iba hacer, es una vergüenza que el pueblo no tenga un servicio como se debe, la gente tiene que estar gastando lo que no tiene para tomarse un remis hasta la localidad ya que no prestan el servicio como corresponde, pero claro si usted lleva una bolsa de mas el señor Oscar cobra el doble, se maneja como quiere, tiene un mal trato con los pasajeros. Expreso

Señor intendente o autoridades que les competa, como dice el dicho. “La culpa no es del chancho sino de quien le da de comer”, llame a licitar el servicio de transporte y que lo tenga una empresa seria, estamos a merced de las ganas de un chofer. La foto es la muestra de como la gente se la tiene que rebuscar para llegar a su casa. Concluyó

Fuente: El Chasqui Digital

La entrada Vergonzoso el servicio de transporte a Los Ángeles se publicó primero en Catamarca Provincia.