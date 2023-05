Otro de los que dio a conocer su precandidatura a gobernador, como ya lo hicieron

Alfredo Marchioli, Roberto Gómez y Flavio Fama, fue Víctor Quinteros, dirigente de

la línea interna del radicalismo “La Causa Argentina”.

Sucede que el propio Quintero, al ser consultado sobre su futuro político, dijo: “Si

Facundo (Manes) tiene la chance de ser presidente, a mí me gustaría ser

gobernador en la provincia, porque creo que eso le traería muchísimos beneficios

a Catamarca”.

Luego, precisó que quiere dejar claro que “estas son decisiones que se tienen que

tomar a nivel orgánico”. “Si hay otros candidatos y el candidato no es Manes, yo

voy apoyar al candidato que se decida aquí, dentro del esquema de la alianza

Juntos por el Cambio”.

Seguidamente, mencionó: “Nosotros tenemos que volver a una fórmula del Frente

Cívico y Social, que era buscar los mejores hombres y mujeres para conformar la

oferta electoral, en ese proyecto estoy yo”.

Por otra parte, dio a conocer en Radio On que se encuentra trabajando para la

precandidatura a presidente de Facundo Manes, cumpliendo con el mandato del

radicalismo nacional de acompañar a un dirigente “boinablanca”.