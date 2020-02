[VIDEO] Harry Styles y Lizzo cantaron juntos JUICE en Miami

Harry Styles y Lizzo se unieron para interpretar juntos Juice, el conocido single de la cantante, en un show en Miami. Los seguidores de los músicos enloquecieron al verlos cantar y bailar juntos.

Después del show, en una entrevista, Styles elogió a la cantante: “Creo que es asombrosa. Es una de las mejores artistas trabajando hoy en día, estoy seguro. Ella es exactamente lo que esperas de una artista, que sea ella misma”.

Mirá el video del show:

.@Harry_Styles & @Lizzo were singing “Juice” tonight at her show in Miami. pic.twitter.com/sxf9DTkRMT

— Pop Crave (@PopCraveMusic) January 31, 2020